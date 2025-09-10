لامين يامال ملك المراوغات وفخر الكرة الإسبانية



سلطان آل علي (دبي)



يواصل لامين يامال تأكيد أنه ملك المراوغات بلا منازع هذا الموسم، حيث تحوّل إلى أحد أبرز الأسماء في كرة القدم الأوروبية؛ بفضل قدرته المذهلة على صناعة الفارق عبر مهاراته الفردية، كما أن أرقامه الأخيرة تعكس بشكل واضح تأثيره داخل الملعب، سواء مع برشلونة أو مع المنتخب الإسباني، حيث أصبح كل ظهور له حدثاً كروياً ينتظره عشاق اللعبة.

في تصفيات كأس العالم الأخيرة، تألق يامال بشكل لافت أمام تركيا ونفّذ 10 مراوغات نجح في 8 منها، مقدماً تمريرتين حاسمتين ساعدتا «لا روخا» على حسم المباراة بستة أهداف نظيفة، وأمام بلغاريا لم يتوقف الإبداع، فقد أكمل 7 مراوغات من أصل 12 وصنع هدفاً آخر، ليواصل تأثيره في الثلث الهجومي، ويثبت أنه أصبح ركيزة أساسية في منظومة لويس دي لا فوينتي.

على صعيد النادي، كان يامال حاسماً في انطلاقة برشلونة بالموسم الجديد وأمام مايوركا أبدع بـ6 مراوغات ناجحة من أصل 9، وسجل هدفاً وصنع آخر، في مباراة كانت بمثابة استعراض لقدراته الهجومية، أما أمام رايو فاليكانو، فحافظ على حضوره الفني بتسجيل هدف مهم وتنفيذ 3 مراوغات ناجحة من 6 محاولات، وحتى في مواجهة ليفانتي التي لم يكن الفريق فيها ضمن أفضل حالاته، كان يامال الأكثر محاولة في خلق الفارق بـ9 مراوغات ناجحة من 19، بالإضافة لصناعة هدف.

إجمالاً، لعب يامال خمس مباريات هذا الموسم، ونجح في المساهمة بالأهداف في كل مباراة خاضها، ليسجل اسمه كأكثر اللاعبين تأثيراً في برشلونة والمنتخب الإسباني في الوقت الحالي، ونسبة نجاح مراوغاته المرتفعة تجعله أحد أخطر اللاعبين في العالم في المواقف الفردية، وهو ما يمنح برشلونة سلاحاً استثنائياً في مواجهة الفرق التي تعتمد على الدفاع المتكتل.