المواي تاي يرسم لوحة «مونديال الشباب» في «سبيس 42»

أبوظبي (الاتحاد)

أكمل اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمواي تاي، التحضيرات التنظيمية لانطلاق بطولة العالم للمواي تاي للشباب 2025، اعتباراً من الجمعة، في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة - أبوظبي، والتي تستمر حتى 19 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 1200 لاعب ولاعبة يمثلون 100 دولة في مختلف الفئات العمرية.

وصلت الوفود إلى العاصمة أبوظبي، فيما يقام يوم الجمعة حفل الافتتاح الرسمي في تمام الساعة الخامسة مساءً، بحضور كافة الوفود العالمية، وبصفة مجانية لكافة جماهير ومحبي رياضي المواي تاي.

تنطلق النزالات التمهيدية اعتباراً من السبت 13 سبتمبر، وتستمر حتى يوم الجمعة 19 سبتمبر، من الساعة 12 ظهراً وحتى الثامنة مساء، بينما يخصص يوم 18 سبتمبر لإقامة النزالات الختامية لفئة (8 - 15 سنة)، تتبعها مراسم التتويج. وتُختتم البطولة يوم 19 سبتمبر بإقامة النزالات النهائية لفئة (16 - 17 سنة) تتخللها مراسم التتويج وحفل الختام.

وتُعد البطولة أول نسخة تقام في منطقة الشرق الأوسط، وتشكل محطة بارزة في أجندة الرياضات القتالية العالمية، وفرصة مهمة للرياضيين الشباب لاختبار قدراتهم على واحدة من أبرز المنصات الدولية.

من جهته قال ستيفن فوكس، الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي، إن البطولة ستشهد مشاركة غير مسبوقة من مختلف القارات، ما يجعلها الأكبر في تاريخ منافسات الشباب، مؤكداً أن أبوظبي تمتلك جميع مقومات النجاح لتنظيم حدث نوعي بهذا الحجم.

بدوره، أكد طارق محمد المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، أن استضافة أبوظبي لهذا الحدث العالمي تأتي امتداداً لنهج الاتحاد في تنظيم البطولات الرياضية الكبرى، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة تعكس الثقة الدولية الكبيرة في قدرات الإمارات التنظيمية ومكانتها الريادية في الرياضات القتالية.

وقال: «نلتزم بتقديم نسخة استثنائية من البطولة، وفق أعلى المعايير الاحترافية، بما يعزز حضور المواي تاي على المستوى الدولي، ويرسخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضة».