سباق العالية للبوانيش الشراعية ينطلق في أبوظبي الجمعة

سباق العالية للبوانيش الشراعية ينطلق في أبوظبي الجمعة
10 سبتمبر 2025 13:51

 
دبي (الاتحاد)
يغلق، يوم الخميس، باب التسجيل للمشاركة في سباق العالية للبوانيش الشراعية، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية الجمعة المقبل، ويقام لمسافة 5 أميال بحرية، ضمن الأنشطة والفعاليات والسباقات التراثية، وينتظر مشاركة أكثر من 40 بانوشاً.
وتستقطب سباقات هذه الفئة أعداداً كبيرة من المحامل، على متن كل واحد منها 5 أفراد من نوخذة وبحارة، وتم تخصيص 414 ألف درهم جوائز للفائزين وأصحاب المراكز حتى الثلاثين، ويعد السباق الأول بعد العودة لإكمال برنامج هذا العام من السباقات التراثية والتقليدية.
وأكمل فريق العمل في النادي الترتيبات الإجرائية والتنظيمية للسباق، حيث شهدت عمليات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للنادي إقبالاً كبيراً، وتم إرسال الضوابط واللوائح التنظيمية الخاصة بالسباق إلى المشاركين للتنسيق مع ما سيتم توفيره دعم فني ولوجستي للمحامل المشاركة.
وتنطلق المحامل باتجاه خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي، حيث يتطلع المشاركون في سباقات البوانيش الشراعية إلى تقديم أفضل ما لديهم، واستعراض مهاراتهم وقدراتهم، بهدف إيجاد الفرصة للانتقال لمحامل الفئات الأكبر، وصولاً إلى فئة 60 قدماً وهي الأعلى.
ويولي النادي أهمية كبرى في إعداد وتنفيذ برنامج للسباقات التراثية والتقليدية للحفاظ على التراث البحري الإماراتي، الذي يعد جزءاً أصيلاً من هوية الوطن وتاريخه وإرث الأجداد والآباء.

