زار مولدوفا بخماسية.. هالاند تاريخ من الغزارة التهديفية!

أوسلو(د ب أ)

واصل النرويجي إيرلينج هالاند تألقه مع المنتخب النرويجي لكرة القدم، بعدما سجل خمسة أهداف (ميجا هاتريك) في مباراة منتخب بلاده أمام مولدوفا التي أقيمت أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز النرويج 11/ 1 في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكان هذا أكبر فوز في تصفيات كأس العالم الحالية في أوروبا، متجاوزاً فوز هولندا على مالطا 8/ صفر في يونيو الماضي، واقترب من الرقم القياسي التاريخي في التصفيات الأوروبية، عندما فاز منتخب ألمانيا الغربية 12/ صفر على قبرص عام 1969، كما عادل أكبر فارق فوز لمنتخب النرويج في مباراة رسمية. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها هالاند 25 عاماً هذا العدد من الأهداف، حيث سبق له تسجيل 5 أهداف مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، عندما فاز على لايبزج 7/ صفر في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2023.

وسجل أيضاً خمسة أهداف مع مانشستر سيتي في المباراة التي فاز فيها على لوتون تاون 6/ 2 في كأس الاتحاد الإنجليزي. كما سبق لهالاند تسجيل تسعة أهداف في مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم للشباب التي أقيمت في 2019، التي أقيمت في بولندا، عندما فاز منتخب النرويج على هوندوراس 12/ صفر في الدور الأول.

وبدأ هالاند مسيرته مع الفريق الثاني لنادي برينه النرويجي، في موسم 2015/ 2016، ولكن سرعان ما لفت الأنظار بعدما نجح في تسجيل 18 هدفاً في 14 مباراة. وتم تصعيد هالاند للعب مع الفريق الأول، وصار لاعباً أساسيا في التشكيل، وخاض أول مبارياته مع فريقه برينه يوم 12 مايو 2016 وهو في سن الخامسة عشرة- ضد نادي رانها.

وانتقل بعد ذلك إلى نادي مولده في عام 2017 (حيث كان يلعب لفريق الرديف)، وأمضى معهم موسمين. وقع هالاند مع فريق ريد بل سالزبورج في الدوري النمساوي في يناير 2019، وفاز بلقبين للدوري وكأس النمسا مرة واحدة. في ديسمبر 2019، انتقل إلى بروسيا دورتموند في الدوري الألماني، حيث فاز بلقب كأس ألمانيا في موسم 2020/ 2021.

في صيف عام 2022، انتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 60 مليون يورو، وكان له دور فعال في فوز النادي بالثلاثية في موسمه الأول. وحصل هالاند على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أول لاعب يفوز بالجائزتين في نفس العام.

وفاز هالاند بالعديد من الجوائز الفردية، وحطم العديد من الأرقام القياسية خلال مسيرته. في موسم 2019/ 2020 مع سالزبورج، أصبح أول شاب يسجل هدف في خمس مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا. وكان هدافاً لدوري أبطال أوروبا للموسمين 2020/ 2021 و2022/ 2023. في عام 2020، فاز هالاند بجائزة الفتى الذهبي، بينما حصل في عام 2021 على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني وتم إدراجه في التشكيلة المثالية التي يتم اختيارها سنويا من قبل اللاعبين المحترفين حول العالم، في عامي 2021 و2022.

مع مانشستر سيتي، حطم أيضاً الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك أكثر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد، وأسرع لاعب يسجل هاتريك مرتين وثلاث وأربع مرات، وأول لاعب في تاريخ الدوري يسجل هاتريك في ثلاث مباريات متتالية على أرضه.

بعد بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً التي أقيمت في عام 2019، والتي فاز فيها هالاند بالحذاء الذهبي للبطولة، شارك لأول مرة مع المنتخب النرويجي الأول في سبتمبر 2019.

خاض هالاند أول مباراة دولية مع المنتخب النرويجي الأول يوم 5 سبتمبر 2019 أمام مالطا. وسجل هالاند أول أهدافه الدولية يوم 4 سبتمبر 2020، في المباراة التي خسرها المنتخب النرويجي 1/ 2 أمام النمسا في دوري أمم أوروبا 2020/ 2021.

وفي 11 أكتوبر 2020، سجل هالاند أول «هاتريك» دولي له، في فوز النرويج 4/ صفر على رومانيا بدوري أمم أوروبا 2020/ 2021.

في المجمل لعب هالاند 45 مباراة دولية مع المنتخب النرويجي سجل خلالها 48 هدفاً، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب.