10 لاعبين يمثلون الإمارات في «عربية الطاولة» بالمغرب

معتصم عبدالله (أبوظبي)

غادر وفد منتخب كرة الطاولة إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، للمشاركة في البطولة العربية للمنتخبات 2025، التي تقام، خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر الجاري، تحت إشراف الاتحاد العربي، وباستضافة الاتحاد المغربي للعبة، على الصالة المغطاة بمركب محمد الخامس الرياضي.

ويترأس الوفد حسن الزرعوني، الأمين العام لاتحاد كرة الطاولة، ويضم 10 لاعبين يمثلون مختلف الفئات السنية، هم: علي الحواي، يوسف الحواي، حسين الحواي، عبد الله البلوشي، حمد الهاشمي، ناصر متعب، راشد سعيد، أحمد سعيد، محمد سعيد، ومانع الصفار، إضافة إلى المدربين شاو لي وإسلام مطاوع، والإداريين خالد صقر وأحمد الحمادي.

وتشمل البطولة مسابقات الفرق والفردي والزوجي والزوجي المختلط، وتغطي الفئات العمرية التالية: فرق الرجال والسيدات (مواليد 2005 فما فوق)، فرق الشباب والشابات تحت 19 عاماً، الناشئين والناشئات تحت 17 عاماً، الأشبال تحت 15 عاماً، الأمل تحت 13 عاماً، والبراعم تحت 11 عاماً.

وأسند الاتحاد العربي مهمة الحكم العام للبطولة إلى الدولي الجزائري عبد الله بوجهام، فيما يتولى منصب مساعد الحكم العام كل من عبد الهادي بوخيرة أو أحمد بنعمو، على أن يدير المباريات حكام معتمدون من الجامعة الملكية المغربية والحكام المرافقون للوفود العربية.

وتمنح البطولة كأساً وميدالية ذهبية للفائز بالمركز الأول في كل مسابقة، بجانب فضية للمركز الثاني، وبرونزية للمركز الثالث والثالث مكرر.

وتعد البطولة إحدى أبرز المحطات التنافسية الإقليمية، إذ تجمع نخبة اللاعبين العرب وتمثل فرصة مثالية للاحتكاك الفني واكتساب الخبرات، إلى جانب تعزيز الروابط الرياضية العربية.

وأكد حسن الزرعوني أن المشاركة تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير المنتخبات الوطنية، متمنياً أن تشهد عودة المنتخب إلى البطولة بعد غياب طويل نتائج إيجابية، تسهم في رفع التصنيف، وتعزيز حضور الإمارات على الساحة العربية.