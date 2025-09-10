ميداليتان للجولف في بطولة الأردن المفتوحة

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم منتخب الجولف مشاركته في بطولة الأردن المفتوحة للهواة 2025، بالفوز بميداليتين، بواقع فضية وبرونزية للاعبين سام مولان وأحمد سكيك، وشهدت البطولة التي نظمها الاتحاد الأردني للجولف بمدينة العقبة، منافسات قوية في جميع مراحلها، بمشاركة 103 لاعبين ولاعبات من 24 دولة.

وحصد اللاعب سام مولان فضية فئة الرجال بمجموع 219 ضربة (70/ 75/ 74)، بنتيجة 3 ضربات فوق المعدل (+3)، بينما حقق زميله أحمد سكيك البرونزية بمجموع 220 ضربة (75/ 69/ 76)، بنتيجة 4 ضربات فوق المعدل (+4).

وأعرب اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد لاجولف، عن سعادته بما حققه لاعبونا، مشيراً إلى أن هذه النتيجة تأتي ضمن جهود مستمرة لدعم المواهب الإماراتية وتوفير فرص الاحتكاك مع أبرز اللاعبين على الساحة العربية والقارية، وقال: «نحرص على المشاركة في هذه البطولات العريقة التي تمنح لاعبينا خبرة نوعية وتساعدهم على تطوير مستوياتهم الفنية والذهنية، والنتائج التي حققها سام مولان وأحمد سكيك، هي خطوة جديدة على طريق تعزيز مكانة الجولف الإماراتي عربياً وقارياً».

وأضاف: «نشكر الاتحاد الأردني للجولف على التنظيم المميز والناجح للبطولة، التي باتت محطة مهمة على أجندة بطولات الهواة في المنطقة، ودورها بارز في الترويج للأردن ومدينة العقبة كوجهة رياضية وسياحية متكاملة».