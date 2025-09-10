الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دبا الفجيرة يكتمل استعداداً لمواجهة الظفرة

دبا الفجيرة يكتمل استعداداً لمواجهة الظفرة
10 سبتمبر 2025 15:30

 

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

أخبار ذات صلة
«CIES» يرشح «الفرسان» للقب «أدنوك للمحترفين»
دوري أدنوك يرفع شعار «عودة الإثارة» بالقمم الكبرى

اكتملت صفوف فريق دبا الفجيرة بعد عودة نجومه الأجانب، الأردني محمود المرضي والعراقي مهند علي، من مشاركاتهم مع منتخبات بلدانهم، حيث التحقوا مجدداً بتدريبات الفريق استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
وخاض الفريق تدريباته الأخيرة وسط أجواء إيجابية، وركز الجهاز الفني على رفع الجاهزية البدنية والفنية لجميع اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام الظفرة، التي ستقام على ملعب الأخير ضمن الجولة القادمة من منافسات الموسم.
كما أن عودة المرضي ومهند منحت الجهاز الفني مرونة أكبر في اختيار التوليفة المناسبة لمواجهة الظفرة في لقاء يتوقع أن يكون قوياً وصعباً، حيث يسعى «النواخذة» للعودة بنتيجة إيجابية تعزز موقعهم في جدول الترتيب.

دبا الفجيرة
دوري أدنوك للمحترفين
دورينا
الظفرة
آخر الأخبار
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
الرياضة
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
اليوم 15:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 15:30
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
الأخبار العالمية
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
اليوم 15:26
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
الرياضة
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
اليوم 15:18
«الدار» تُطلِق مشروع «رايز من أثلون» في دبي
اقتصاد
«الدار» تُطلِق مشروع «رايز من أثلون» في دبي
اليوم 15:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©