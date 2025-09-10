دبا الفجيرة يكتمل استعداداً لمواجهة الظفرة

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

اكتملت صفوف فريق دبا الفجيرة بعد عودة نجومه الأجانب، الأردني محمود المرضي والعراقي مهند علي، من مشاركاتهم مع منتخبات بلدانهم، حيث التحقوا مجدداً بتدريبات الفريق استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وخاض الفريق تدريباته الأخيرة وسط أجواء إيجابية، وركز الجهاز الفني على رفع الجاهزية البدنية والفنية لجميع اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام الظفرة، التي ستقام على ملعب الأخير ضمن الجولة القادمة من منافسات الموسم.

كما أن عودة المرضي ومهند منحت الجهاز الفني مرونة أكبر في اختيار التوليفة المناسبة لمواجهة الظفرة في لقاء يتوقع أن يكون قوياً وصعباً، حيث يسعى «النواخذة» للعودة بنتيجة إيجابية تعزز موقعهم في جدول الترتيب.