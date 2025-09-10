الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
يوهيلث ترعي منتخب البادل

يوهيلث ترعي منتخب البادل
10 سبتمبر 2025 16:00

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة يوهيلث، الرائدة في مجال الصحة والتكنولوجيا الصحية، عن توقيع اتفاقية رعاية رسمية مع اتحاد البادل لرعاية المنتخب الوطني لمدة عام واحد. وقد جرى توقيع الاتفاقية من قِبل سعيد المري، الأمين العام للاتحاد، وباتريس إيفرا، سفير العلامة التجارية لدى يوهيلث.
وبموجب هذه الشراكة، سيظهر شعار يوهيلث على كتف قمصان المنتخب الوطني، بما يعكس التزام الشركة بدعم أسلوب الحياة النشط وتعزيز الأداء الرياضي على أعلى المستويات.
وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل: «نرحب بشركة يوهيلث كراعٍ رسمي للمنتخب الوطني. إن دعمهم سيسهم في تطوير رياضة البادل، وتقديم سند مهم لرياضيينا في مشوارهم التنافسي».
ومن جانبه، قال فيجين باداليان، مؤسس شركة يوهيلث: «فخورون بالشراكة مع المنتخب الوطني الإماراتي للبادل، ودعم واحدة من أسرع الرياضات نمواً في الدولة. في يوهيلث نؤمن بأن النشاط البدني هو أساس الحياة الصحية، وهذه الخطوة تترجم رؤيتنا في جعل الصحة والعافية جزءاً من حياة المجتمع اليومية».

 

 

 

 

