هالاند.. «كابوس» إيطاليا!

عمرو عبيد (القاهرة)

بات «الصاروخ» النرويجي، إيرلينج هالاند، بمثابة «كابوس» جديد للكرة الإيطالية، حسب العنوان الرئيس لصحيفة «كورييري ديللو سبورت»، حيث وضعت أهداف نجم مانشستر سيتي الغزيرة، منتخب بلده في صدارة المجموعة التاسعة، بتصفيات أوروبا المونديالية، بفارق مُريح حتى الآن عن ملاحقه، «الأزوري»، وجاء الـ «ميجا هاتريك» الأخير من جانب هالاند مع «الأسود» في شباك مولدوفا، ليُصعّب مهمة «الطليان»، حسب تعليقات الصحف المحلية.

5 أهداف دُفعة واحدة، سجلها هالاند، دفعت «كورييري» للتساؤل عن من يُمكنه إيقاف «القاطرة البشرية»، بينما قالت «لا جازيتا» إن أمل إيطاليا يتعلّق بتعثّر النرويج في الجولة المقبلة، خلال شهر أكتوبر، وأشارت كلتاهما إلى أن الوضع الحالي يبدو أقرب لدفع «الأزوري» نحو مُلحق التأهل، خاصة مع زيادة فارق الأهداف بين المنتخبين بصورة كبيرة جداً.

وإذا كانت «كورييري» أشادت باستعادة إيطاليا ذاكرة الهجوم الحقيقي والانتصارات الكبيرة، إلا أنها انتقدت الهشاشة الدفاعية التي ظهر عليها المنتخب، وهو أحد أسباب زيادة فارق الأهداف مع النرويج، التي تملك «ماكينة أهداف لا تتوقف ولا تشبع»، إشارة إلى هالاند، حيث يملك «الأسود» فارق الأهداف الإيجابي «+21»، مقابل «+5» لـ «الأزوري»، وفي حال تساوي المنتخبين في رصيد النقاط، هل يُمكن لإيطاليا تعويض فارق 16 هدفاً؟

على الجانب الآخر، لم تتوقف كلمات المديح الموجهة إلى هالاند، بعد إعادة كتابته التاريخ، بتسجيله 5 أهداف في مباراة واحدة، بعد 77 عاماً من نجاح أود وانج سورنسن في تحقيق ذلك الإنجاز عام 1948، وقالت صحيفة «فيردينز جانج» إن المنتخب الحالي هو الأفضل عبر كل العصور، بعد تسجيله ثاني أفضل نتيجة في تاريخه بالتصفيات القارية، بعد 92 عاماً، وامتلاك لاعبين هما الأفضل في العالم، هالاند وأوديجارد.

واهتمت «في جيه» بمتابعة ردود فعل الصحف الأوروبية لما قدمه هالاند ورفاقه في تلك المباراة، لاسيما الإيطالية، التي قالت عنها إنها متشائمة بخصوص حظوظ «الأزوري» في التأهل المُباشر إلى «المونديال»، وإن «استعراض القوة» النرويجي الأخير، أثار الإحباط في إيطاليا، وبالطبع خطف هالاند كل الأضواء في الإعلام الأوروبي، بأوصاف متنوعة، منها «المتوحش» و«الماكينة التي لا تهدأ»، وأنه أبرز ظاهرة تهديفية في الحقبة الحالية، والطريف أن الصحف الإنجليزية كتبت أن هالاند يقوم بعمليات «الإحماء» فقط، قبل خوض «ديربي مانشستر» الأسبوع المُقبل.

ويُذكر بالطبع، أن هالاند وصل إلى الهدف رقم 48 في سجلاته الدولية، خلال 45 مباراة، بمعدل 1.07 هدف/ مباراة، ليُعادل رقم «الأسطوري» شيفتشينكو، وكذلك برباتوف، وهو صاحب ثالث أفضل معدل تهديفي في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات، وإذا استمر على هذا النحو، فإنه الوحيد القادر على تحطيم أرقام «الخارق» كريستيانو رونالدو، وكان هالاند قد سجّل «ميجا هاتريك»، ليكون الخامس في سلسلته الاستثنائية خلال 5 سنوات فقط، إذ سبق له إحراز «هاتريك» 4 مرات، في 2020 و2021، بجانب مرتين في عام 2024.