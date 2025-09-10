الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«إصابة الركبة» تبعد مرموش عن «ديربي مانشستر»

10 سبتمبر 2025 16:24


القاهرة (أ ف ب)
يعاني مهاجم منتخب لكرة القدم عمر مرموش من إصابة في أربطة ركبته اليمنى، ستبعده عن ديربي مدينة مانشستر في الدوري الإنجليزي الأحد، بحسب ما أكد ناديه مانشستر سيتي الأربعاء، وخرج مرموش بعد إصابته في الدقيقة الرابعة من مواجهة مصر مع مضيفتها بوركينا فاسو، بعد احتكاك مع لاعب خصم، الثلاثاء في الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وكتب الاتحاد المصري في بيان بعد المباراة «أكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول، أن إصابة عمر مرموش.. عبارة عن كدمة في أربطة الركبة، وسيجري اللاعب أشعة فور وصوله للقاهرة صباح الأربعاء».
ونشر سيتي في موقعه الرسمي أن «نتائج الفحوص الأولية التي أجريت له في مصر تشير إلى أنه لن يكون متاحاً للمشاركة في ديربي مانشستر وسيعود إلى مانشستر لمزيد من التقييم وبدء إعادة التأهيل».
وشارك مرموش (26 عاماً) الذي انتقل إلى مانشستر سيتي من أينتراخت فرانكفورت الألماني في يناير مقابل 59 مليون جنيه استرليني (نحو 80 مليون دولار)، أساسياً في آخر مباراتين لفريقه في الدوري الإنجليزي ضمن تشكيلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.
ويلعب سيتي مع ضيفه يونايتد الأحد في المرحلة الرابعة من برميرليج، محاولاً تعويض بدايته البطيئة بعد خسارته مرتين في ثلاث مباريات، فيما يتفوق عليه يونايتد بنقطة محاولاً تعويض موسمه الأخير الكارثي.

