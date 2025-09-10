الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

رابطة المحترفين تنظم ورشة عمل دورة تراخيص الأندية

رابطة المحترفين تنظم ورشة عمل دورة تراخيص الأندية
10 سبتمبر 2025 17:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)
نظّمت رابطة المحترفين، اليوم، ورشة عمل بداية دورة تراخيص الأندية لموسم الترخيص 2026-2027، حضرها مسؤولو التراخيص والمالية والمستشارون القانونيون في الأندية المحترفة، وافتتحت فعاليات الورشة بشرح لمستجدات لائحة تراخيص الأندية لموسم 2026-2027 المتعلقة بالمعيارين المالي والقانوني، كما تمّ تسليط الضوء على أبرز التعديلات التي طرأت على اللائحة، والبرنامج الزمني لتقديم الملفات عبر نظام التراخيص الإلكتروني.
وتطرقت الورشة لأبرز التحديات التي واجهت مسؤولي التراخيص خلال موسم التراخيص الماضي، وتم تقديم شرح كامل حول أفضل الممارسات في مجال تراخيص الأندية، بهدف الاستفادة من التجارب العالمية التي من شأنها تحسين الأداء، واختتمت ورشة عمل تراخيص الأندية بتقديم عرض حول برنامج التطوير الذي تنظمه رابطة المحترفين، والذي تهدف من خلاله إلى تطوير الأندية وتعزيز الاستدامة في مختلف الجوانب، الجدير بالذكر أن الرابطة قد دأبت على إقامة الورشة بشكل سنوي، في إطار تواصلها مع الأندية المحترفة من أجل تطوير العمل المشترك والوصول به لآفاق أرحب، بما يخدم صالح الكرة الإماراتية.

