صدمة للإسبان.. تعرّف على الفرق المرشحة للفوز بدوري أبطال أوروبا



معتز الشامي (أبوظبي)

تعود منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، من جديد بإقامة مرحلة الدوري 16 سبتمبر الجاري، ورغم الفوز الساحق الذي حققه فريق باريس سان جيرمان، بقيادة لويس إنريكي، في النسخة السابقة، إلا أن الفريق الفرنسي ليس المرشح الأوفر حظاً لذكاء أوبتا الاصطناعي، حيث تنبأت شبكة «أوبتا» للإحصاءات ببطل كأس أوروبا، متوقعة تفوق الفرق الإنجليزية على نظيرتها الإسبانية.

ووفقاً لتوقعات الشبكة، فإن حظوظ ريال مدريد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا الجديد ضئيلة للغاية، في حين يمتلك ليفربول وأرسنال أعلى نسب فوز، حيث أثبت نادي آنفيلد، باستثماراته بملايين الجنيهات الإسترلينية في التعاقدات هذا الصيف، جدارته كأبرز المرشحين للظفر بلقب «ذات الأذنين».

تتوقع «أوبتا» فوز ليفربول باللقب بنسبة 20.4%، ويأتي أرسنال، بقيادة ميكيل أرتيتا، خلفهم مباشرة بنسبة 16%، ووفقاً للشبكة، فإن قوة فريق آرني سلوت الهجومية في آنفيلد وقوة أرسنال الدفاعية تجعلهما الفريقين الأوفر حظاً للفوز باللقب، وتضع الشبكة حامل اللقب باريس سان جيرمان في المركز الثالث، بنسبة 12% لتكرار فوزه باللقب، وتظهر التوقعات أن الفرق الإسبانية تواجه صعوبة في حسم اللقب.

رغم فوز ريال مدريد بـ 15 لقباً في دوري أبطال أوروبا، وفوز برشلونة بـ5 ألقاب، يتصدر البلوجرانا قائمة المرشحين الإسبان للفوز، بنسبة 8.4%. وهي نفس النسبة التي حققها مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، رغم أدائه المتواضع في النسخة الماضية، فيما تصل نسبة فوز ريال مدريد 5.8%، لكن لطالما اعتاد نادي سانتياغو برنابيو على التعامل مع التوقعات التي تخالفه، فتاريخ ريال مدريد في البطولة دائماً ما يكون مخالفاً للمنطق.

لكن الأمور أسوأ بالنسبة للفرق الإسبانية الثلاثة الأخرى المتنافسة على دوري أبطال أوروبا. ففرصة أتلتيكو مدريد للفوز بأول لقب له ضئيلة للغاية، حيث تبلغ 0.6% فقط. أما أتلتيك بلباو (0.5%) وفياريال (0.4%)، فهما بعيدان كل البعد عن تحقيق فوز مفاجئ.

ولا شك أن فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الأقرب للفوز، حيث يمتلك البريميرليج 5 فرق من ضمن أفضل 10 مرشحين. إضافة إلى هيمنة ليفربول وآرسنال، ونسبة مانشستر سيتي المرتفعة، ينضم تشيلسي ونيوكاسل لقائمة المرشحين، بنسبة 7% و3% على التوالي.