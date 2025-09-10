الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بعد خماسية مالدوفيا.. هالاند «عاشر الهدافين الأساطير»!

بعد خماسية مالدوفيا.. هالاند «عاشر الهدافين الأساطير»!
10 سبتمبر 2025 19:36

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
كبار الدوري السعودي في اختبار «الجولة 2» لتأكيد الانطلاقة القوية
يحتاج 66 مباراة دولية و9 سنوات.. هالاند يستعد لتحطيم «قياسية رونالدو»!

قدم إيرلينج هالاند واحدة من أروع الليالي في مسيرته مع منتخب النرويج، بعدما قاد فريقه لاكتساح مولدوفا بنتيجة 11-1 في تصفيات كأس العالم 2026 على ملعب أوليفول في أوسلو.
وسجل المهاجم النرويجي خمسة أهداف كاملة في الدقائق (11، 36، 43، 52، 83)، وأضاف تمريرتين حاسمتين، ليصل رصيده إلى 48 هدفاً في 44 مباراة دولية، وهو معدل تهديفي استثنائي لأي لاعب على المستوى الدولي.
بينما جاءت بقية أهداف النرويج عبر فيليكس هورن (6')، مارتن أوديجارد (45')، وثيو آسجارد، الذي وقع على سوبر هاتريك (67'، 76'، 79'، 91')، أما هدف مولدوفا الوحيد فجاء بخطأ من النرويجي ليو أوستيجارد (74').
ووضعت النتيجة النرويج في موقع تاريخي، حيث تساوت مع أكبر نتائج التصفيات الأوروبية على مر العصور، ويضع الفوز 11-1 النرويج بجانب إنجازين تاريخيين، وهو فوز المجر ضد اليونان في 1938، ومقدونيا ضد ليختنشتاين في 1996، لكن النتيجة لم تكسر الرقم القياسي الأوروبي المسجل باسم ألمانيا الغربية عندما سحقت قبرص 12-0 في 1969.
وعلى الصعيد العالمي، لا تزال أستراليا صاحبة الرقم القياسي في تصفيات كأس العالم، عندما هزمت منتخب ساموا الأميركي 31-0 عام 2001، في مباراة شهدت تسجيل آرتشي تومسون 13 هدفاً بمفرده. كما سجل الأستراليون نتيجة تاريخية أخرى في نفس التصفيات بالفوز على تونجا 22-0، وأيضا إيران التي لديها ثلاث نتائج ضمن قائمة العشرة الكبار، منها الفوز على جوام 19-0 في 2000.
أداء هالاند وضعه في المركز الثاني أوروبياً من حيث عدد الأهداف في مباراة واحدة ضمن التصفيات، بينما لا يزال الرقم القياسي بحوزة هانس كرانكل، الذي سجل ستة أهداف للنمسا ضد مالطا عام 1977 في الفوز 9-0، وعلى الصعيد العالمي، يدخل هالاند قائمة العشرة الأوائل باحتلاله المركز العاشر بخماسيته أمام مولدوفا، فيما يحتل كرانكل المركز الحادي عشر.
وما بين الماضي والحاضر، تؤكد الأرقام أن هالاند لا يكتفي فقط بكونه هداف مانشستر سيتي، بل يكتب تاريخاً جديداً مع منتخب بلاده، فخماسيته أمام مولدوفا ليست مجرد نتيجة ثقيلة، بل شهادة على قدرته التهديفية المدمرة، التي تضعه في مصاف أبرز مهاجمي العالم عبر العصور. ويبقى السؤال: هل يستطيع النرويجي كسر المزيد من الأرقام العالمية مستقبلاً؟

 

مانشستر سيتي
تصفيات كأس العالم
إيرلينج هالاند
آخر الأخبار
بوجاتشر يجدد الدوافع قبل «مونديال الدراجات»
الرياضة
بوجاتشر يجدد الدوافع قبل «مونديال الدراجات»
اليوم 15:51
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
الرياضة
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
اليوم 15:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 15:30
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
الأخبار العالمية
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
اليوم 15:26
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
الرياضة
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©