بعد خماسية مالدوفيا.. هالاند «عاشر الهدافين الأساطير»!

معتز الشامي (أبوظبي)

قدم إيرلينج هالاند واحدة من أروع الليالي في مسيرته مع منتخب النرويج، بعدما قاد فريقه لاكتساح مولدوفا بنتيجة 11-1 في تصفيات كأس العالم 2026 على ملعب أوليفول في أوسلو.

وسجل المهاجم النرويجي خمسة أهداف كاملة في الدقائق (11، 36، 43، 52، 83)، وأضاف تمريرتين حاسمتين، ليصل رصيده إلى 48 هدفاً في 44 مباراة دولية، وهو معدل تهديفي استثنائي لأي لاعب على المستوى الدولي.

بينما جاءت بقية أهداف النرويج عبر فيليكس هورن (6')، مارتن أوديجارد (45')، وثيو آسجارد، الذي وقع على سوبر هاتريك (67'، 76'، 79'، 91')، أما هدف مولدوفا الوحيد فجاء بخطأ من النرويجي ليو أوستيجارد (74').

ووضعت النتيجة النرويج في موقع تاريخي، حيث تساوت مع أكبر نتائج التصفيات الأوروبية على مر العصور، ويضع الفوز 11-1 النرويج بجانب إنجازين تاريخيين، وهو فوز المجر ضد اليونان في 1938، ومقدونيا ضد ليختنشتاين في 1996، لكن النتيجة لم تكسر الرقم القياسي الأوروبي المسجل باسم ألمانيا الغربية عندما سحقت قبرص 12-0 في 1969.

وعلى الصعيد العالمي، لا تزال أستراليا صاحبة الرقم القياسي في تصفيات كأس العالم، عندما هزمت منتخب ساموا الأميركي 31-0 عام 2001، في مباراة شهدت تسجيل آرتشي تومسون 13 هدفاً بمفرده. كما سجل الأستراليون نتيجة تاريخية أخرى في نفس التصفيات بالفوز على تونجا 22-0، وأيضا إيران التي لديها ثلاث نتائج ضمن قائمة العشرة الكبار، منها الفوز على جوام 19-0 في 2000.

أداء هالاند وضعه في المركز الثاني أوروبياً من حيث عدد الأهداف في مباراة واحدة ضمن التصفيات، بينما لا يزال الرقم القياسي بحوزة هانس كرانكل، الذي سجل ستة أهداف للنمسا ضد مالطا عام 1977 في الفوز 9-0، وعلى الصعيد العالمي، يدخل هالاند قائمة العشرة الأوائل باحتلاله المركز العاشر بخماسيته أمام مولدوفا، فيما يحتل كرانكل المركز الحادي عشر.

وما بين الماضي والحاضر، تؤكد الأرقام أن هالاند لا يكتفي فقط بكونه هداف مانشستر سيتي، بل يكتب تاريخاً جديداً مع منتخب بلاده، فخماسيته أمام مولدوفا ليست مجرد نتيجة ثقيلة، بل شهادة على قدرته التهديفية المدمرة، التي تضعه في مصاف أبرز مهاجمي العالم عبر العصور. ويبقى السؤال: هل يستطيع النرويجي كسر المزيد من الأرقام العالمية مستقبلاً؟