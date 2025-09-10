دولة عربية تقتحم القائمة.. الجنسيات الأكثر قيمة في «الميركاتو الصيفي»

معتز الشامي (أبوظبي)

أصبحت كرة القدم صناعة مزهرة، حيث تبلغ قيمتها تريليون يورو، ومع أن كرة القدم رياضة عالمية، إلا أن هناك دولاً لا تتفوق على غيرها في الفوز بالبطولات الدولية فحسب، بل تزدهر أيضاً في تطوير لاعبين من الطراز الرفيع بالعشرات، وفي بعض الحالات بالمئات. فأي الدول أو الجنسيات التي سيطرت على سوق الانتقالات الصيفية 2025.

وكان معظم مبلغ الـ 10.2 مليار يورو الذي أنفق على انتقالات اللاعبين هذا الصيف على لاعبين من قارة أوروبا، حيث احتلت الجنسيات الأوربية 13 مركزاً بقائمة أعلى 20 جنسية من حيث إجمالي رسوم الانتقالات.

وجاءت قارة أفريقيا في المركز الثاني، حيث احتلت 4 جنسيات من القارة قائمة العشرين الأوائل، تتصدرها المغرب الدولة العربية الوحيدة بالقائمة في المركز الـ14، بـ 195 مليون يورو، وتلي القارة السمراء 3 جنسيات من قارة أميركا الجنوبية.

وتصدرت فرنسا القائمة، حيث بلغت قيمة انتقالات لاعبيها 1.02 مليار يورو، وذلك رغم أنها لم تستحوذ إلا على صفقة واحدة من بين أفضل 25 صفقة انتقال صيفية، وهي صفقة مهاجم ليفربول هوجو إيكيتيكي، والذي انتقل من آينتراخت فرانكفورت مقابل 95 مليون يورو.

ما يشير إلى أن فرنسا تنتج عدداً لا يضاهى من اللاعبين القابلين للبيع كل موسم، حتى ولو لم تؤد الجودة العالية إلى دخول العديد منهم ضمن أفضل 25 صفقة من حيث أعلى رسوم انتقال.

وفي المقابل تمتلك السويد 3 لاعبين ضمن أفضل 25 صفقة، وهم ألكسندر إيزاك وفيكتور جيوكيريس وأنتوني إيلانجا، ولكنها احتلت المركز التاسع فقط في القائمة. وعلى النقيض تماماً من فرنسا، شكل هؤلاء اللاعبون الثلاثة وحدهم 76% من إجمالي الأموال التي أنفقت على اللاعبين السويديين هذا الصيف.

وتأتي البرازيل في المركز الثاني بقيمة 846 مليون يورو، تليها إنجلترا بفارق مريح، حيث بلغت قيمة انتقالات لاعبيها من موطن الدوري الإنجليزي الممتاز 784 مليون يورو، وفي المركز الرابع، شهدت إسبانيا قفزة كبيرة في قيمة انتقالات اللاعبين، حيث بلغت قيمة انتقالاتها 619 مليون يورو هذا الصيف.

وفي المركز الخامس، تأتي ألمانيا، حيث انتقلت مواهب بقيمة 482 مليون يورو من حاملي جوازات السفر الألمانية هذا الصيف، متفوقة بفارق ضئيل على هولندا (480 مليون يورو) وإيطاليا (472 مليون يورو).