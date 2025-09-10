الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
بيراميدز يفتتح كأس القارات للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي الأحد

10 سبتمبر 2025 20:29

زيورخ (أ ف ب)

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» موعد مواجهة بيراميدز المصري، بطل أفريقيا، لضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانيا، الأحد المقبل في افتتاح النسخة الثانية من كأس القارات للأندية.
وأوضع «فيفا» في بيان أن المباراة الإقصائية لكأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادي بين بيراميدز، الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2024-2025 للمرة الأولى في تاريخه، وأوكلاند سيتي، بطل دوري أبطال أوقيانوسيا للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، ستقام على ملعب 30 يونيو بالقاهرة.
كما أكد «فيفا» موعد ومكان إقامة المباراة الإقصائية الثانية والتي ستجمع بين الفائز بين بيراميدز وأوكلاند سيتي، والأهلي السعودي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، مشيراً إلى أنها ستقام بمدينة جدة في 23 سبتمبر الحالي.
وتابع أن الفائز بكأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادي سيحجز مقعده في الدور التالي الذي سيبدأ بديربي الأميركتين في العاشر من ديسمبر المقبل بين كروس أسول المكسيكي، بطل كأس أبطال أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، وبطل أميركا الجنوبية «ليبرتادورس» لهذا العام، والذي ستتحدد هويته في 29 نوفمبر المقبل.
ويلتقي بطل كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادي مع بطل الأميركتين في 13 ديسمبر على كأس التحدي «فيفا» وحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية المقررة في 17 من الشهر ذاته ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا 2024-2025 للمرة الأولى في تاريخه.
وأشار «فيفا» إلى أنه سيعلن لاحقاً عن مكان تنظيم المباريات الثلاث الأخيرة.
وأوضح أنه كما كان الحال العام الماضي في النسخة الافتتاحية للمسابقة الدولية الجديدة، التي يُشارك فيها سنوياً أبطال الاتحادات القارية الستة سعياً للتتويج على العرش العالمي، ستُقام نسخة 2025 بنظام مُعدَّل يُتيح للأندية المتبارية في المرحلة الافتتاحية إمكانية التنافس على لقب كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادي على أرضها، ما يمنحها الفرصة لخوض منافسة من منافسات «فيفا» بملعبها وأمام جماهيرها.

 

بيراميدز
كأس القارات
الأهلي السعودي
