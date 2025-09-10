الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«مشجع أوفيدو» يواجه عقوبة الحبس 3 سنوات بسبب مبابي

10 سبتمبر 2025 20:35

مدريد (د ب أ)

ألقت قوات الشرطة الوطنية «الأستورية» (مقاطعة) في إسبانيا القبض على مشجع لفريق ريال أوفيدو، بعد القيام بتصرف وإصدار أصوات عنصرية من مدرجات ملعب كارلوس تارتيري، خلال المباراة أمام ريال مدريد التي أقيمت يوم 24 أغسطس الماضي، حسبما أفاد مكتب الشرطة «المحلية» اليوم الأربعاء. وتم القبض على المشجع بسبب ارتكاب جريمة أخلاقية وعدائية، حيث تم التعرف عليه من خلال الصور ومقاطع الفيديو، حيث قام بتصرفات وأصدر أصواتاً يقلد فيها القرد في الدقيقة 37 من المباراة، وذلك بالتزامن مع احتفال الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد بالهدف الذي سجله.
وتم الإبلاغ عن الواقعة عقب المباراة من جانب رابطة الدوري الإسباني، والتي حذرت من انتشار الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد الإدلاء بأقواله في قسم الشرطة، مثل المشجع أمام محكمة أوفيدو الابتدائية المختصة. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك مقترحاً بفرض عقوبة إدارية عليه لانتهاكه قانون مكافحة العنف والعنصرية، وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، والذي ينص على غرامة تتراوح بني 60 ألفاً إلى 650 ألف يورو، للجرائم الخطيرة، علاوة على حظر دخوله الملاعب.
وتم إحالة التحقيق إلى المحكمة العليا في أستوريا، بالإضافة لمكتب نائب المدعي العام للحماية الجنائية، والمساواة ومكافحة التمييز، الذي يتعامل مع جرائم الكراهية التي قد تصل عقوبتها، وفقاً للقانون الجنائي، إلى السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

