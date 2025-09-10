الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

عبدالله جاسم بطلاً للمرحلة الـ4 من طواف صلالة

عبدالله جاسم بطلاً للمرحلة الـ4 من طواف صلالة
10 سبتمبر 2025 20:52

 
صلالة (وام)

تصدر الدراج الإماراتي عبد الله جاسم، اليوم، المرحلة الرابعة من طواف صلالة للدراجات الهوائية، ليصعد إلى المركز الثاني في الترتيب العام، وذلك بعد أن تميز في المرحلة الأولى ونال الصدارة أيضاً، امتدت المرحلة الرابعة لمسافة 120 كيلومتراً بين شاطئ دهاريز ووداي دربات، وقد أنهى جاسم السباق في زمن قدره 3:03:37 ساعة.
وتفوق جاسم على كل من الكازاخي شوما كازاما، والدنماركي ماتياس بريغنهو، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الوجوه الصاعدة في رياضة الدراجات الإماراتية.
جاء صعود عبد الله جاسم للمركز الثاني في الترتيب العام محققاً زمناً إجمالياً بلغ 13:10:52 ساعة، كما توج بجدارة بقمصان التميز، حيث نال القميص الأبيض لأفضل دراج شاب والقميص الأخضر للنقاط، ليجمع بين أكثر من إنجاز في سباق واحد.

