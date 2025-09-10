«استضافة الأولمبياد» يوحد نجوم الرياضة الألمانية

ميونيخ (د ب أ)

أبدى نجوم رياضة ألمان سابقون وحاليون دعماً كبيراً لملف استضافة ميونيخ لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية.

وانضم نجوم ألمانيا لكل من يواخيم هيرمان وزير داخلية ولاية بافاريا، ويورج أمون رئيس الاتحاد البافاري للرياضة، للترويج للأولمبياد والتأكيد على أهميتها في المجتمع.

وقال هيرمان في بيان يوم الأربعاء "الأولمبياد فرصة عظيمة، ونريد أن نستغلها لخلق شعور جديد بالوحدة وروح تفاؤل في جميع أنحاء البلاد". كان أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ بين نجوم الرياضة السابقين الذين أبدوا دعمهم، وانتقد أيضاً من يعترض على إقامة الأولمبياد في ألمانيا.

من جانبه، أضاف فيليكس نويرويتر بطل التزلج السابق "الأولمبياد مصدر إلهام هائل، ولها بصمة كبيرة على المجتمع والأطفال". وشاركت في المبادرة أيضاً، تينا لوتس، بطلة الشراع، وساندرا إيتلينجر، لاعبة الكرة الطائرة الشاطئية، ودينيس شيندلر، الدراجة البارالمبية.

وتتنافس مدن برلين وميونيخ وهامبورج على استضافة الأولمبياد القادمة في ألمانيا، حيث تسعى البلاد لاستضافة الأولمبياد في أعوام 2036 أو 2040 أو 2044.

وستتخذ اللجنة الأولمبية الألمانية قرارها في 2026، وبعدها سيتم إجراء استفتاء جماهيري.

واستضافت ألمانيا الأولمبياد لآخر مرة في ميونيخ 1972، وفشلت برلين في طلب استضافة الأولمبياد الشتوي 2000، ولايبزج في طلب استضافة أولمبياد 2012 الصيفي.

ووقفت الاستفتاءات الجماهيرية حائلا أمام استضافة ميونيخ للأولمبياد الشتوي في 2022، وهامبورج لاستضافة أولمبياد 2024 الصيفي. ومن المقرر أن تقام أولمبياد 2028 في لوس أنجلوس، وبريزين 2032، كما أبدت الهند وإسطنبول ومدريد وروما اهتمامها باستضافة الأولمبياد في 2036 أو 2040.