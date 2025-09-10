الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«استضافة الأولمبياد» يوحد نجوم الرياضة الألمانية

«استضافة الأولمبياد» يوحد نجوم الرياضة الألمانية
10 سبتمبر 2025 21:06

ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
هونيس يحذر: الأسعار القياسية في الانتقالات جنون يُذهب العقل!

أبدى نجوم رياضة ألمان سابقون وحاليون دعماً كبيراً لملف استضافة ميونيخ لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية.
وانضم نجوم ألمانيا لكل من يواخيم هيرمان وزير داخلية ولاية بافاريا، ويورج أمون رئيس الاتحاد البافاري للرياضة، للترويج للأولمبياد والتأكيد على أهميتها في المجتمع.
وقال هيرمان في بيان يوم الأربعاء "الأولمبياد فرصة عظيمة، ونريد أن نستغلها لخلق شعور جديد بالوحدة وروح تفاؤل في جميع أنحاء البلاد". كان أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ بين نجوم الرياضة السابقين الذين أبدوا دعمهم، وانتقد أيضاً من يعترض على إقامة الأولمبياد في ألمانيا.
من جانبه، أضاف فيليكس نويرويتر بطل التزلج السابق "الأولمبياد مصدر إلهام هائل، ولها بصمة كبيرة على المجتمع والأطفال". وشاركت في المبادرة أيضاً، تينا لوتس، بطلة الشراع، وساندرا إيتلينجر، لاعبة الكرة الطائرة الشاطئية، ودينيس شيندلر، الدراجة البارالمبية.
وتتنافس مدن برلين وميونيخ وهامبورج على استضافة الأولمبياد القادمة في ألمانيا، حيث تسعى البلاد لاستضافة الأولمبياد في أعوام 2036 أو 2040 أو 2044.
وستتخذ اللجنة الأولمبية الألمانية قرارها في 2026، وبعدها سيتم إجراء استفتاء جماهيري.
واستضافت ألمانيا الأولمبياد لآخر مرة في ميونيخ 1972، وفشلت برلين في طلب استضافة الأولمبياد الشتوي 2000، ولايبزج في طلب استضافة أولمبياد 2012 الصيفي.
ووقفت الاستفتاءات الجماهيرية حائلا أمام استضافة ميونيخ للأولمبياد الشتوي في 2022، وهامبورج لاستضافة أولمبياد 2024 الصيفي. ومن المقرر أن تقام أولمبياد 2028 في لوس أنجلوس، وبريزين 2032، كما أبدت الهند وإسطنبول ومدريد وروما اهتمامها باستضافة الأولمبياد في 2036 أو 2040.

دورة الألعاب الأولمبية
ميونيخ
أولي هونيس
آخر الأخبار
بوجاتشر يجدد الدوافع قبل «مونديال الدراجات»
الرياضة
بوجاتشر يجدد الدوافع قبل «مونديال الدراجات»
اليوم 15:51
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
الرياضة
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
اليوم 15:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 15:30
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
الأخبار العالمية
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
اليوم 15:26
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
الرياضة
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©