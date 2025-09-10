الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أبوظبي تستضيف دوري لونجين للأمم 2026 في فبراير

أبوظبي تستضيف دوري لونجين للأمم 2026 في فبراير
10 سبتمبر 2025 22:01

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
اتحاد الفروسية يعتمد المناصب الجديدة ويستعرض «أجندة الموسم»
59 سباقاً في روزنامة الموسم الجديد لسباقات القدرة

أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، إقامة الجولة الأولى من النسخة الثالثة لدوري لونجين للأمم 2026، لقفز الحواجز، في أبوظبي خلال فبراير المقبل بمشاركة 11 فريقاً عالمياً.
ينظم الحدث اتحاد الفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي، للسنة الثالثة على التوالي، ضمن 4 نسخ فازت دولة الإمارات بتنظيمها حتى عام 2027.
وأكد الدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام للاتحاد أن اتحاد الفروسية والسباق، برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، يتطلع إلى مواصلة نجاحات الحدث في نسخته الثالثة، لتعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة الفروسية العالمية، بما تمثله المنافسة من محطة نوعية لإعداد وتأهيل فرسان الدولة للمشاركات المستقبلية، من خلال الاحتكاك مع نخبة الفرسان العالميين والأولمبيين.

دوري قفز الحواجز
اتحاد الفروسية والسباق
أحمد ناصر الريسي
آخر الأخبار
بوجاتشر يجدد الدوافع قبل «مونديال الدراجات»
الرياضة
بوجاتشر يجدد الدوافع قبل «مونديال الدراجات»
اليوم 15:51
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
الرياضة
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
اليوم 15:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 15:30
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
الأخبار العالمية
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
اليوم 15:26
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
الرياضة
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©