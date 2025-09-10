شغف مبابي برونالدو دفعه للتخيل أنه يحمل الجنسية البرتغالية!

مدريد (د ب أ)



كشفت فايزة لاماري والدة الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، عن شغفه الكبير منذ أن كان طفلاً، بالبرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق الإسباني، ومهاجم النصر السعودي الحالي، ما دفعه يتخيل نفسه يحمل الجنسية البرتغالية.

ولطالما كان مبابي من أشد المعجبين برونالدو، ووفقاً لما قالته والدته في حوار نشرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن المهاجم الفرنسي (مبابي) نشأ وهو يشعر بكونه برتغالياً من شدة إعجابه برونالدو، وقالت إن ذلك الشعور استمر لسنوات عديدة، حتى وإن كانت تفضل إبقاء الأمر سراً نوعاً ما لتجنيب نجلها، القائد الحالي للمنتخب الفرنسي (الديوك) الحرج.

وكان كيليان يتطلع إلى قدوة أخرى في مسيرته وهو أسطورة كرة القدم وبطل العالم 1998 «زين الدين زيدان»، قبل أن يستحوذ رونالدو على قلبه ما جعله يتمنى أن يحصل على جنسيته أيضاً.

وعن شغف مبابي عندما كان طفلاً تحدثت فايزة لاماري عن ردة فعل ابنها تجاه زيدان في سنوات شبابه، حيث أوضحت أنه رأته يظهر ردة الفعل نفسها عندما التقى زيدان وكان في الرابعة عشرة من عمره.

وأضافت: «قال لي أمي، لقد لمس معطفي، لم أعد أغسله بعد الآن»؛ لذا أعرف ما قد يعنيه بالنسبة لطفل. وتابعت والدته: «لقد بدأ شغفه بزيدان منذ سن الرابعة، ثم كريستيانو رونالدو، عندما وصل اللاعب إلى مانشستر يونايتد ثم ريال مدريد، ثم كان هناك روبينيو ورونالدينيو، بالنسية لكريستيانو ،كان كيليان برتغالياً في عقله بسببه، وكان يذهب إلى منزل والد صديقه لمشاهدة مباريات البرتغال وتشجيع رونالدو، لقد كان مغرماً به، ويقول أنا برتغالي».