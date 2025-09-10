دوري أدنوك يرفع شعار «عودة الإثارة» بالقمم الكبرى

أبوظبي (الاتحاد)



يستأنف دوري أدنوك للمحترفين مشواره عقب التوقف الدولي، بإقامة 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة، تجمع كلباء مع الوحدة، وشباب الأهلي أمام بني ياس، وخورفكان في مواجهة الشارقة.

وتستكمل الجولة غداً بلقائي الظفرة مع دبا، وعجمان أمام البطائح، قبل أن تختتم السبت بقمتين من العيار الثقيل تجمعان الجزيرة مع النصر، والوصل أمام العين.

وكانت فترة التوقف التي تزامنت مع أيام «الفيفا» من 1 إلى 9 سبتمبر، حافلة بمشاركات المنتخبات الوطنية على مختلف المستويات، حيث خاض «الأبيض» تجربتين وديتين، في حين خاض «الأبيض الأولمبي» تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، بجانب ارتباطات المنتخبات الآسيوية في الوديات الدولية والتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

وشهدت فترة التوقف إقامة الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتأهلت أندية العين، النصر، الوصل، خورفكان، الشارقة والوحدة إلى ربع النهائي، لتنضم إلى شباب الأهلي حامل لقب الدوري، والجزيرة بطل الكأس.

وتفتتح الجولة الثالثة اليوم بمواجهة كلباء مع الوحدة على استاد الأول في الشارقة، حيث يدخل «النمور» اللقاء برصيد 3 نقاط في المركز الحادي عشر، مقابل 4 نقاط لـ «العنابي» الذي يحتل المركز الثالث، ويعد من بين ثلاثة فرق فقط حافظت على نظافة شباكها منذ بداية الموسم.

الوحدة استهل مشواره بفوز على عجمان 2-0، قبل التعادل السلبي مع شباب الأهلي، بينما خسر كلباء أمام النصر 0-1 في الجولة الأولى، وعاد بفوز ثمين على بني ياس 1-0 في الثانية.

وفي المباراة الثانية يستضيف شباب الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 4 نقاط، فريق بني ياس الباحث عن أول نقاطه في الموسم، وتشير لغة الأرقام إلى ندية المواجهة، حيث لم تعرف التعادل في آخر ثماني مواجهات مباشرة بين الفريقين، إذ فاز «الفرسان» في 6، مقابل انتصارين لـ«السماوي».

وتختتم مواجهات اليوم بلقاء خورفكان مع الشارقة على استاد صقر بن محمد القاسمي، حيث يتساوى الفريقان برصيد 3 نقاط من مباراتين، بعدما حقق كل منهما الفوز في لقاء، وتعادل في آخر.