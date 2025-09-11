الأهلي: النحاس مستمر في قيادة الفريق حتى «توقف أكتوبر»

القاهرة (د ب أ)

أغلق وليد صلاح الدين مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي المصري، الباب أمام رحيل أي لاعب لزيادة معدلات التركيز خلال الفترة المقبل. قال وليد صلاح في تصريحات تليفزيونية لقناة ناديه أمس، إن هناك 6 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي والتركيز حالياً عليهم لتجديد عقودهم.

وأضاف: "لجنة التخطيط تضع معايير في تجديد عقود اللاعبين والتي من الطبيعي انضمام المدير الرياضي لها بعد استحداث هذا المنصب".

وأوضح: "عماد النحاس سيقوم بمهمة المدير الفني المؤقت في المباريات الخمس المقبلة قبل التوقف الدولي في أكتوبر".

وأوضح مدير الكرة بالأهلي "ياسين مرعي مدافع الفريق شارك في التدريبات الجماعية وجاهز لمواجهة إنبي بالدوري المصري". وكان الأهلي قرر إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة ، بينما كان النحاس مدرباً مؤقتاً في أواخر الموسم الماضي بعد الاستغناء عن المدرب السويسري مارسيل كولر، ونجح وقتها في الفوز بلقب الدوري المصري، رغم ابتعاد الفريق في الترتيب خلف بيراميدز وقت توليه المسؤولية.