أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأهلي: النحاس مستمر في قيادة الفريق حتى «توقف أكتوبر»

الأهلي: النحاس مستمر في قيادة الفريق حتى «توقف أكتوبر»
11 سبتمبر 2025 08:18

القاهرة (د ب أ)

أغلق وليد صلاح الدين مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي المصري، الباب أمام رحيل أي لاعب لزيادة معدلات التركيز خلال الفترة المقبل. قال وليد صلاح في تصريحات تليفزيونية لقناة ناديه أمس، إن هناك 6 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي والتركيز حالياً عليهم لتجديد عقودهم.
وأضاف: "لجنة التخطيط تضع معايير في تجديد عقود اللاعبين والتي من الطبيعي انضمام المدير الرياضي لها بعد استحداث هذا المنصب".
وأوضح: "عماد النحاس سيقوم بمهمة المدير الفني المؤقت في المباريات الخمس المقبلة قبل التوقف الدولي في أكتوبر".
وأوضح مدير الكرة بالأهلي "ياسين مرعي مدافع الفريق شارك في التدريبات الجماعية وجاهز لمواجهة إنبي بالدوري المصري". وكان الأهلي قرر إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة ، بينما كان النحاس مدرباً مؤقتاً في أواخر الموسم الماضي بعد الاستغناء عن المدرب السويسري مارسيل كولر، ونجح وقتها في الفوز بلقب الدوري المصري، رغم ابتعاد الفريق في الترتيب خلف بيراميدز وقت توليه المسؤولية.

الأهلي
عماد النحاس
مارسيل كولر
آخر الأخبار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
علوم الدار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
اليوم 00:43
جانب من الورشة
التعليم والمعرفة
«مكتبة محمد بن راشد» تنظم ورشة الابتكار والقيادة
اليوم 00:31
مقاتلة من طراز رافال
الأخبار العالمية
ماكرون: فرنسا ستنشر مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي
اليوم 00:07
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
11 سبتمبر 2025
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
علوم الدار
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
11 سبتمبر 2025
