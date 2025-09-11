يحتاج 66 مباراة دولية و9 سنوات.. هالاند يستعد لتحطيم «قياسية رونالدو»!

معتز الشامي (أبوظبي)

كادت النرويج أن تدخل التاريخ مساء الثلاثاء، عندما كاد فوزها على مالدوڤا بنتيجة 11-1 أن يحقق رقماً تاريخياً، بفارق هدف واحد فقط عن أكبر فوز في تاريخ تصفيات كأس العالم الأوروبية، وحلت نتيجة النرويج أمام مالدوڤا ثانية مناصفة مع فوز مقدونيا الشمالية على ليختنشتاين بنتيجة 11-1 عام 1996، في المركز الثاني، خلف فوز ألمانيا على قبرص بنتيجة 12-0 عام 1969.

ولم يكن مفاجئاً أن يكون المهاجم النجم إيرلينج هالاند من بين الهدافين، حيث سجل 5 أهداف خلال المباراة، وهو الإنجاز التاريخي، حيث أصبح النجم النرويجي الآن ثاني أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في مباراة تصفيات أوروبا لكأس العالم بعد هانز كرانكل، الذي سجل 6 أهداف في مباراة واحدة مع النمسا.

ورفعت الخماسية، رقم هالاند القياسي مع منتخب بلاده إلى 48 هدفاً في 45 مباراة في جميع المسابقات. في الواقع، لم يحطم معدل هالاند التهديفي المذهل مع النرويج عدداً من الأرقام القياسية مع المنتخب الوطني فحسب، بل يهدد الآن أيضاً بقلب الموازين التي وضعها نجوم عالميون سبقوه.

ولا يقتصر الأمر على تسجيل هالاند بمعدل مذهل بالنسبة للاعب نرويجي، بل قد يتجه أيضاً نحو تحطيم الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو في تسجيل أكبر عدد من الأهداف على المستوى الدولي في تاريخ كرة القدم.

وسجل رونالدو 119 هدفاً في 169 مباراة تنافسية مع منتخب البرتغال، على النقيض، لم يتجاوز هالاند حاجز 30 مباراة تنافسية على المستوى الدولي إلا العام الماضي. وخلال تلك الفترة، ساهم بتسجيل 33 هدفاً، ومنذ ذلك الحين، أضاف 9 أهداف أخرى في 5 مباريات إلى رصيده.

ومن الطبيعي أن يكون بعيداً بعض الشيء عن اللحاق برونالدو من حيث عدد المباريات التي خاضها مع منتخب بلاده، ولكن عند النظر في متوسط مساهمات كلا اللاعبين في الأهداف لكل 90 دقيقة، يبرز مهاجم مانشستر سيتي الذي يسجل أو يصنع الأهداف بمعدل أعلى بكثير من رونالدو. فبينما بلغ متوسط المهاجم البرتغالي 0.74 هدف لكل 90 دقيقة لعب مع البرتغال، يبلغ متوسط هالاند 1.19 هدف لكل 90 دقيقة.

فهل سيحطم هالاند رقم رونالدو التهديفي؟، الإجابة ببساطة أنه لتحقيق ذلك، على هالاند تسجيل 117 هدفاً دولياً لمنتخب بلاده في المباريات الرسمية. وبما أن معدله التهديفي الحالي يبلغ 1.19 هدف لكل 90 دقيقة، فهذا يشير إلى أنه سيتجاوز رقم رونالدو إذا استمر على هذا المعدل لـ 66 مباراة دولية أخرى.

وإذا أخذنا في الاعتبار أن النرويج لعبت ما معدله 8 مباريات رسمية سنوياً، منذ أن بدأ هالاند اللعب مع منتخب بلاده الأول، فهذا يشير إلى أن هالاند سيستغرق 9 سنوات أخرى تقريباً لتحطيم رقم رونالدو. وهذا يتطلب من المهاجم مواصلة تسجيل الأهداف لمنتخب بلاده حتى منتصف الثلاثينيات من عمره، تماماً كما فعل رونالدو مع البرتغال.

وإذا وصلت النرويج إلى كأس العالم أو يورو في السنوات القادمة، فسيضيف ذلك المزيد من المباريات إلى قائمة مباريات هالاند، والمزيد من الفرص لزيادة رصيده من الأهداف في فترة زمنية أقصر، ولكنه قد يصعب عليه أيضاً الحفاظ على معدل تسجيله الحالي.