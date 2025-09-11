رونالدو يهزم ميسي في المزاد!

معتز الشامي (أبوظبي)

لم تعد المنافسة الأبدية بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي تقتصر على أرض الملعب فقط، بل يتنافسان أيضاً في المزادات، حيث خلع البرتغالي للتو الأرجنتيني عن عرشه، وما بدأ كمنافسة على الألقاب والأهداف وكؤوس الكرة الذهبية، اتسع ليشمل كل جوانب كرة القدم، لا يقتصر كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على إثارة الخلاف بين المشجعين، بل يتنافسان أيضاً على الهيمنة على سوق هواة جمع الأشياء الثمينة، وهذه المرة، كان النجم البرتغالي في الصدارة.

وفي مزاد نظمه موقع MatchWornShirt.com، وصل سعر القميص الذي ارتداه رونالدو في فوز البرتغال 5-0 على أرمينيا، في تصفيات كأس العالم 2026، حيث سجل هدفين، إلى 83.800 دولار أميركي، مع تبقي 3 أيام على انتهاء المزاد.

وبهذا الرقم، حطم الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله ميسي، الذي تصدر قميصه مع باريس سان جيرمان ضد ريمس عام 2023 قائمة الأسعار حتى الآن بسعر 64.400 دولار.

وأدى ازدهار تذكارات كرة القدم إلى تحويل قميصي رونالدو وميسي إلى قطع أثرية تُعرض في المتاحف، حيث يحتلا 8 من أصل 10 قمصان في قائمة أغلى القمصان المباعة على الإطلاق. المنافسة في دار المزادات لا تقل شراسة عن تلك التي كانت عليها في الملعب، فما يحققه أحدهما، يسعى الآخر سريعاً إلى تجاوزه.

ويبدو أن كل رقم قياسي يحطمه أحدهما يدفع الآخر لكسره والتفوق عليه، في الأهداف، وفي الكؤوس، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى الآن في المزادات، يواصل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي كتابة صراع أبدي يتجاوز الأجيال.



أغلى 10 قمصان لاعبي كرة القدم في المزادات

كريستيانو رونالدو: 83.800 دولار حتى الآن

ليونيل ميسي: 64.400 دولار

ليونيل ميسي: 59.600 دولار

هيونج مين سون: 57.700 دولار

كريستيانو رونالدو: 53.100 دولار

ليونيل ميسي: 51.500 دولار

كريستيانو رونالدو: 51 ألف دولار

ليونيل ميسي: 50.500 دولار

كول بالمر: 48.500 دولار

ليونيل ميسي: 44.100 دولار