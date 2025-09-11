4 بطولات إماراتية في روزنامة «دي بي ورلد» لعام 2026

المملكة المتحدة (الاتحاد)

أعلنت جولة دي بي ورلد، عن إقامة 4 بطولات في الدولة، ضمن الروزنامة العالمية لموسم 2026، الذي يقام تحت منافسات تصنيف «السباق إلى دبي»، على أن تتضمن 42 بطولة على الأقل تقام في 25 دولة حول العالم، وتتجدد إقامة «التصفيات الختامية» في أبوظبي ودبي للموسم الثالث على التوالي في ضوء النجاح منقطع النظير على أرض الإمارات.

وتضم قائمة البطولات العالمية في الدولة، بطولة دبي إنفيتشنال، التي تقام في الفترة من 15 إلى 18 يناير 2026 في منتجع خور دبي، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، من 22 إلى 25 يناير 2026 في نادي الإمارات للجولف، وبطولتي التصفيات الختامية، وهما بطولة أبوظبي التي تقام من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، وبطولة جولة دي بي ورلد التي تقام من 12 إلى 15 نوفمبر في عقارات جميرا للجولف، والتي تعد الختامية، وتشهد تتويج بطل موسم «السباق إلى دبي» للمرة 18 على التوالي.

وينطلق الموسم الجديد في 27 نوفمبر من العام الجاري في أستراليا، مروراً بجنوب أفريقيا، حيث تشكل «السلسلة الافتتاحية»، علماً أن الموسم الجديد يضم بطولات تقام وفق نظام السلسلة، وهي «السلسلة الدولية»، و«السلسلة الآسيوية»، و«السلسلة الأوروبية»، و«السلسلة الختامية»، التي تليها بطولات «باك 9» و«التصفيات الختامية».

ويتنافس اللاعبون على إجمالي جوائز قياسية تبلغ 157.5 مليون دولار (دون احتساب جوائز البطولات الكبرى)، وذلك في إجمالي بطولات جولة دي بي ورلد في الموسم الجديد.

وقال جاي كينينجز، الرئيس التنفيذي لجولة دي بي ورلد: «يُبرز جدولنا لعام 2026 مجدداً مواهبنا العالمية في وجهات عالمية، ونحتفل بتنوع الملاعب والثقافات التي نزورها، وتُقدم السلاسل الدولية الخمس، وبطولات باك 9، والتصفيات الختامية للجولة، سرداً شيقاً على مدار الموسم في«السباق إلى دبي»، بما في ذلك العديد من البطولات الوطنية التاريخية، والفعاليات الدولية التي تحظى باهتمام دائم من أعضائنا وجماهيرنا».

بالإضافة إلى جدول بطولات 2026، أعلنت جولة دي بي ورلد عن تغييرات في هيكل عضويتها للاعبين، والتي ستدخل حيز التنفيذ، اعتباراً من بداية موسم 2026، وصُممت هذه التغييرات، التي وافقت عليها لجنة البطولات في جولة دي بي ورلد، لتوفير جدول أكثر استقراراً وفرص لعب أكثر توازناً لجميع اللاعبين، الذين يحصلون على بطاقة مشاركة في جولة دي دبي ورلد، من خلال أي من المسارات الحالية، وأبرزها تخفيض الحد الأدنى للاحتفاظ بالبطاقة الكاملة، خلال تصنيف «السباق إلى دبي» في 2026 (لموسم 2027) من أفضل 110 لاعبين إلى أفضل 100 لاعب.