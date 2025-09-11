«جودلفين» يتُوّج بلقب أفضل مُرب ومالك خيول بأميركا

عصام السيد (أبوظبي)

حظي جودلفين مجدداً بتقدير التميز المُستدام في حفل توزيع الجوائز الوطنية لجمعية مُلّاك ومُربي الخيول الأصيلة في ليكسينجتون، حيث حصدت الشركة العالمية الرائدة لقبي أفضل مُربٍ وطني للعام، وأفضل مالك وطني للعام للموسم الرابع على التوالي، وهو إنجاز غير مسبوق.

ومع ثمانية انتصارات في سباقات الفئة الأولى في عام 2024، أظهرت الشركة العمق والجودة اللتين أصبحتا سمتين مُميزتين لبرنامجها في الولايات المتحدة، وفقاً لموقع بلود هورس دوت كوم.

وتم تكريم جودلفين بهذه الجوائز الاستثنائية، وذلك في حفل توزيع الجوائز الوطنية لرابطة مالكي ومربي الخيول الأصيلة، الذي أقيم في فاسيج-تيبتون بمدينة ليكسينجتون الأميركية.

وحقق جودلفين عاماً رائعاً، بقيادة المهرة «إميرسيف» الفائزة بكأس المربيين للخيول الصغيرة (الفئة الأولى)، والجواد «ريبلز رومانس» الفائز بكأس المربيين للخيول العشبية (الفئة الأولى).

وقد احتلت هذه الخيول مكاناً بين أفضل 10 خيول في قائمة الأرباح، وحصلتا على جوائز «إكليبس» لموسم 2024، وتُوجت المهرة «إميرسيف»، التي يدربها براد كوكس، بلقب بطلة المهرات بعمر سنتين، بينما فاز الجواد «ريبلز رومانس» بلقب بطل الذكور على العشب.

وتسلمت إيما لوفات من جودلفين جائزة «المالك الوطني للعام»، وعندما سُئلت عن الركائز الثلاث لنجاح جودلفين السنوي، قالت: «أولاً وقبل كل شيء، مؤسسنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي منحنا دائماً الأدوات اللازمة للنجاح».

وأضافت: «ركيزتنا الثانية هي فريقنا، أي فريق المزرعة، من مدربين وفرسان وموظفين، نحن جميعاً ممتنون جداً لوجودنا محاطين بمجموعة رائعة من الأشخاص، ركيزتنا الثالثة، بالطبع، هي الحصان، لدينا فريق رائع من الخيول التي تجلب لنا الكثير من الفخر والفرح والسعادة، حرفياً كل يوم.»

وكما تسلّم بول سيتز، مدير خيول جودلفين الصغيرة، جائزة TOBA لأفضل مربي خيول للعام، خلال حفل توزيع جوائز رابطة مالكي ومربي الخيول المهجنة الأصيلة من رئيس رابطة الخيول الأميركية دان ميتزجر.

تأسست منظمة TOBA، ومقرها ليكسينجتون، عام 1961، وهي منظمة تجارية وطنية تضم أبرز مالكي ومربي الخيول الأصيلة، وبصفتها شريكاً في ملكية بلود هورس، وتتمثل مهمة TOBA في تحسين اقتصاد هذه الرياضة ونزاهتها ومتعتها، نيابةً عن مالكي ومربي الخيول الأصيلة.