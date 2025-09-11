كبار الدوري السعودي في اختبار «الجولة 2» لتأكيد الانطلاقة القوية

الرياض (د ب أ)

تنطلق غداً «الجمعة» منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والذي كان توقف بعد الجولة الأولى، بسبب فترة العطلة الدولية التي خاض خلالها المنتخب السعودي معسكراً في التشيك، استعداداً للملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وتقام غداً 3 مباريات في انطلاقة ثاني جولات الدوري السعودي، حيث يحل الأهلي ضيفاً على الاتفاق في قمة منتظرة، فيما يستقبل الشباب ضيفه الحزم، ويلتقي الاتحاد ضيفه الفتح. ويبحث الأهلي عن مواصلة الانتصارات، بعدما هزم فريق نيوم، الصاعد حديثاً والمدعم بصفقات قوية 1/ صفر في الجولة الأولى.

ويحل الأهلي ضيفاً على الاتفاق الساعي لفوز جديد، بعدما كان قد استهل موسمه بالفوز على الخلود 2/ 1.

ودعم الأهلي صفوفه بـ7 صفقات، بواقع 3 أجانب و4 محليين، من بينهم من شارك بالفعل مع الفريق في بداية الموسم، وساهم في التتويج بالسوبر السعودي، مثل الفرنسي إنزو ميلو لاعب شتوتجارت الألماني السابق.

ويسعى الشباب إلى تعويض خسارته الثقيلة 1/ 4 في الجولة الأولى أمام الخليج، عندما يستضيف الحزم الذي يملك نقطة وحيدة بتعادله في الجولة الافتتاحية أمام مضيفه ضمك 1/ 1.

ويعد الفرنسي ياسين عدلي، لاعب خط وسط ميلان الإيطالي السابق، أبرز صفقات الشباب في فترة العطلة الدولية الأخيرة، حيث جاء التعاقد معه من أجل إيجاد حلول أفضل لتشكيلة المدرب الإسباني ألجواسيل.

وفي أول مباراة على ملعبه هذا الموسم، يبحث الاتحاد، حامل اللقب، عن فوز جديد بعدما كان قد استهل مشواره بفوز كبير على الأخدود 5/ 2، بينما يسعى الفتح إلى تحقيق نتيجة إيجابية يعوض بها خسارته أمام الفيحاء 1/ 2.

ويفتقد الاتحاد جهود قائده كريم بنزيمة للإصابة، لكن فريق المدرب لوران بلان دعم صفوفه بصفقات جديدة في الأيام القليلة الماضية، آخرها المدافع الصربي يان كارلو سيميتش، والجناح الأيمن البرتغالي روجر فيرنانديز، ولاعب الوسط الإيفواري محمد دومبيا.

وتتواصل السبت منافسات الجولة الثانية، حيث يلتقي الخليج مع الفيحاء، الأخدود مع التعاون، فيما يستقبل الهلال ضيفه القادسية في قمة مباريات الجولة.

وفاز الهلال بقيادة سيموني إنزاجي في الجولة الأولى على الرياض 2/ صفر، لكن المنتظر فعالية أكبر من المهاجم الأوروجواياني داروين دونيز القادم من ليفربول، بالإضافة للظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز.