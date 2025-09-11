«دبي لأصحاب الهمم» يدشّن موسمه الجديد



دبي (الاتحاد)

دشّن نادي دبي لأصحاب الهمم الموسم الجديد باحتفالية، اشتملت على فقرات رياضية وثقافية وترفيهية، وفيلم عكس أبرز النشاطات والفعاليات، التي نظمها الموسم الماضي ما بين الرياضية والثقافية والمجتمعية، وأكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس الإدارة: «أن المجلس يعمل على توفير مقومات النجاح للأعضاء واللاعبين من أجل تقديم موسم استثنائي، يلبي رغبات المشاركين في أنشطة وفعاليات النادي المختلفة»، وقال: إن استراتيجية النادي تهدف إلى تعزيز دوره الريادي، والعمل على تحقيق هدفه بأن يكون الأول عالمياً عبر استمرار التميُّز وفق النهج المرسوم.

وطالب بالرقاد الجميع بأن يضعوا هدفهم نصب أعينهم لتعزيز مسيرة الإنجازات ببصمات جديدة، رافعين شعار «نحن عائلة واحدة» وخاصة أن اللاعبين واللاعبات هم الأساس.

من جانبه قال ماجد العصيمي المدير التنفيذي إن: «دبي لأصحاب الهمم يعمل على تقديم برامج رياضية وثقافية ومجتمعية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة أصحاب الهمم بإطلاق مبادرات متكاملة تدعم اندماجهم في المجتمع».

وأشار إلى أن هدف «أصحاب الهمم» الرقم 1، مبيناً أن النجاحات التي تحققت ثمرة اهتمام القيادة الرشيدة وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

وقال: إن إشادة أولياء أمور اللاعبين بنجاح الفعاليات التي ينظمها النادي تعزّز التواصل بينهم وبين النادي وتضاعف مسؤولية الجميع لمواصلة مسيرة العطاء انطلاقاً من أهمية دور الأسرة وما تقدمه من دعم لأبنائها لتحقيق التميز على جميع الأصعدة.

من جانبها استعرضت فوزية البلوشي المدير التنفيذي المساعد مدير الأنشطة الثقافية والمجتمعية أبرز الفعاليات التي ينظمها النادي مؤكدة أن الموسم الجديد سيكون حافلاً بالعديد من الأنشطة والمبادرات من أجل إبراز مهارات وقدرات «أصحاب الهمم» حيث يعمل النادي على تشجيعهم لتنميتها على مدار الموسم وفق النهج المرسوم.