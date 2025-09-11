بورجيس يقود دفاع «الراقي» بـ«معنويات المونديال»



علي معالي (أبوظبي)

انتظم ديني بورجيس مدافع فريق البطائح في التدريبات عقب العودة من الرأس الأخضر، بعد الانتهاء من مباراة منتخب بلاده أمام الكاميرون في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا، والتي فاز فيها الرأس الأخضر «كاب فيردي» بهدف دون رد على أسود الكاميرون، وتصدُر قمة المجموعة الرابعة واقتراب كثيراً من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وسيكون بورجيس جاهزاً تماماً في مباراة الغد لقيادة دفاع البطائح في مواجهة عجمان بالجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد العودة من تمثيل منتخب بلاده في آخر مباراتين دوليتين خلال فترة التوقف والمباريات الدولية، وشارك المدافع بورجيس في المباراتين، سجل في الأولى في مرمى موريشيوس، والتي انتهت 2-0، وقاد دفاع المنتخب في مواجهة أسود الكاميرون في الثانية.

عبر حمدان الشامسي مدير الكرة بفريق البطائح عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه بورجيس في آخر مباراتين دوليتين قائلاً: «كان حائط صد منيع أمام الكاميرون، ونجح في أن يقدم مباراة كبيرة، ليقترب منتخب بلاده كثيراً من التأهل لأول مرة في تاريخهم لكأس العالم المقبلة 2026، وبالطبع وجوده في مباراة عجمان سيكون له طعم مختلف كونه عائداً بمعنويات عالية، ولقي بورجيس كل التشجيع والتحية من زملائه بالفريق والجهازين الفني والإداري بعد العودة، والانضمام لصفوف الراقي».

من جهة أخرى يستمر غياب محمد جمعة «بيليه» عن البطائح لعدم اكتمال الشفاء، وكذلك المحترف مليكي، في حين عاد للصفوف لاعب منتخبنا الوطني ألفارو دي أوليفيرا والأوزبكي عزيز جانييف، إضافة إلى تواجد ديني بورجيس.