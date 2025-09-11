سعود صالح: ترشحي لرئاسة اتحاد اليد لوضع بصمة حقيقية

دبي (الاتحاد)

أعلن سعود صالح، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، ترشحه لرئاسة الاتحاد في الدورة الانتخابية 2025-2028 المقررة 12 أكتوبر المقبل، مؤكداً أن ترشحه نابع من قناعة بأن كرة اليد الإماراتية تستحق مكانة أكبر مما وصلت إليه حالياً.

وقال: «لدينا مواهب شابة وأندية قوية ودعم حكومي كبير، لكننا بحاجة إلى خطة واضحة وإدارة محترفة واستثمار فعلي في اللاعبين. أعتبر هذا الترشح مسؤولية وطنية قبل أن يكون منصباً إدارياً، وهدفي ترك بصمة حقيقية خلال السنوات المقبلة».

وأوضح أن خبراته الإدارية ووجوده في مجلس الإدارة الحالي أكسباه معرفة أعمق بتفاصيل العمل، ما شجعه على خوض الانتخابات، مضيفاً أن المناصب في الاتحادات تكليف لخدمة الوطن وتطوير الرياضة، وأن نجاح المجلس الجديد مرهون بروح الفريق الواحد والتعاون مع الأندية كشريك استراتيجي.

واستعرض سعود صالح أبرز إنجازات اليد الإماراتية خلال العقود الماضية، من بينها فوز العين ببطولة الخليج عام 1981، وتأهل منتخب الأمل إلى كأس العالم 1996، وإنجازات شباب الأهلي على المستويين الآسيوي والخليجي، وصولاً إلى تتويج الشارقة بكأس آسيا والتأهل لمونديال الأندية. وقال: «المواهب موجودة، لكننا نحتاج إلى خطة عمل تضمن استدامة البطولات والإنجازات».

كما ثمّن جهود مجلس الإدارة الحالي برئاسة الدكتور نبيل عاشور في تطوير المسابقات، وإطلاق بطولات نوعية مثل السوبر الإماراتي البحريني والسوبر الإماراتي السعودي، مؤكداً أن المجلس الجديد سيبني على هذه المكتسبات ويدفع اللعبة إلى آفاق أوسع.

وكشف عن برنامجه الانتخابي، موضحاً أنه يقوم على أربعة محاور رئيسة: توسيع قاعدة الممارسين، رفع مستوى المنتخبات الوطنية، تأهيل الحكام والمدربين والإداريين، وتحقيق الاستدامة المالية عبر الرعايات والشراكات مع تطبيق أعلى معايير الشفافية.

وأضاف: زيادة الموارد المالية تمثل أولوية لتنفيذ الخطط التطويرية للمنتخبات، مشيراً إلى أن الحلم الأكبر يبقى تأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم، خلال الفترة المقبلة، وهو هدف يتطلب عملاً ممنهجاً واستثماراً في الفئات العمرية.

واختتم قائلاً: «أثق بأن الإمارات قادرة على أن تكون بين أفضل خمسة منتخبات آسيوية والمنافسة على مقعد في المونديال، رسالتي للأندية أنتم شركاؤنا في النجاح، وخططنا قائمة على التعاون الكامل، والاستماع إلى تطلعاتكم، والعمل معاً بروح الفريق الواحد».