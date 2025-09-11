الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مبابي يتمنى أن يبتعد أطفاله عن كرة القدم الاحترافية

11 سبتمبر 2025 14:44

 
برلين (د ب أ)
أعرب النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن أمنياته بأن يظل أولاده بعيدين عن عالم كرة القدم الاحترافية. وقال مبابي في مقابلة مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «لن أنصح أطفالي أبداً بدخول عالم كرة القدم».
ولدى سؤال مبابي، الذي لم ينجب أطفالاً حتى الآن، عما إذا كان بإمكانه أن يتخيل أن أطفاله يكرهون كرة القدم، أجاب مازحاً: «أتمنى ذلك. ولكني أعتقد، لسوء الحظ، الكرة ليست بعيدة». وتطرّق لاعب ريال مدريد في المقابلة لسلبيات كرة القدم الاحترافية. وقال: «أود أن أقول إن الأشخاص الذي يذهبون لملاعب كرة القدم محظوظون لأنهم يشاهدون العرض فقط، ولا يعرفون ما يحدث خلف الكواليس».
وأكد: «لأكون صريحاً، لو لم يكن لديَّ هذا الشغف، لكنت قد شعرت بالاشمئزاز من عالم كرة القدم منذ وقت طويل». وأوضح مبابي أن الشهرة والأموال تجلبان المزيد من الأموال، وقال إنه يسير دائماً على «خيط رفيع بين جنون العظمة واليقظة»، لكنه لا يريد أن يدع ذلك يحرمه من الاستمتاع بحياته بعيداً عن عالم كرة القدم. وقال: «أتعامل بمنطق الاستسلام عندما يتعلق الأمر بعالم كرة القدم، لكن ليس عندما يتعلق الأمر بالحياة. الحياة رائعة».

