«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى



الشارقة (الاتحاد)



استقبل عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بمكتبه في مقر المجلس اللواء الدكتور محمد عبدالله المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، بحضور عبدالملك جاني نائب رئيس المجلس، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الخدمات المساندة، حيث تم استعراض خطط وبرامج الاتحاد للمرحلة القادمة وسبل التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة، والاستفادة من خبرات المجلس والإمكانات اللوجستية المميزة التي تتمتع بها الإمارة على صعيد اللعبة.

وأكد رئيس المجلس دعمه لكل ما من شأنه أن يطور مردود لاعبي وفرق ألعاب القوى بأندية الإمارة، ورحب بالتعاون مع الاتحاد في نجاح خططه وبرامجه المستقبلية.

ومن جانبه أعرب المر عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وقال إن الاجتماع كان مثمراً وستظهر آثاره في مجالات التعاون بين الجانبين.