الرياضة

الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً

الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
11 سبتمبر 2025 15:30

أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق، يوم غد الجمعة منافسات الجولة التمهيدية الثالثة لمهرجان العين لسباقات الهجن، التي تقام بميدان الروضة للهجن في مدينة العين، بتنظيم مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، وتحت إشراف اتحاد سباقات الهجن، ويستمر حتى 21 سبتمبر الجاري.
وتختتم الجولة الثالثة المحطات التمهيدية للمهرجان الذي انطلق يوليو الماضي، ويسدل الستار على فعالياته أكتوبر المقبل بالجولة النهائية التي من المقرر أن تشهد تتويج نخبة المطايا الفائزة المشاركة في المهرجان.
وانضم مهرجان العين لسلسلة فعاليات سباقات الهجن المرموقة، التي تحظى باهتمام منقطع النظير في دولة الإمارات، وتحرص على تعزيز الهوية والرياضات التراثية من أجل الحفاظ على موروث الآباء والأجداد، وحرص المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، على الاهتمام بالتراث الإماراتي والرياضات المرتبطة به.
وتقام الجولة التمهيدية الثالثة من المهرجان على مدار 125 شوطاً في ميدان الروضة بالعين، لمختلف الفئات العمرية للإبل المشاركة، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 30 شوطاً لسن الحقايق، و30 شوطاً لسن للقايا، و25 شوطاً لسن الإيذاع، و20 شوطاً لسن الثنايا، و20 شوطاً للحول والزمول، وتقام جميع المنافسات في الفترة الصباحية.
وينطلق المهرجان في يومه الأول بتحديات الحقايق، لمسافة 2 كلم، عبر 15 شوطاً، ومثلها يوم السبت، في اليوم الثاني للمنافسات، وتنتقل التحديات لسن اللقايا يومي الأحد والإثنين المقبل لمسافة 4 كلم، بينما تقام منافسات سن الإيذاع عبر 25 شوطاً يوم الثلاثاء المقبل لمسافة 4 كلم، فيما تقام منافسات الثنايا عبر 20 شوطاً 20 سبتمبر الجاري، لمسافة 5 كلم، وتختتم الجولة الثالثة في 21 سبتمبر بمنافسات الحول والزمول بإقامة 20 شوطاً.
ويحصل الفائزون والمشاركون في المهرجان على جوائز مالية قيّمة في جميع الأشواط، والتي رصدتها اللجنة المنظمة للمهرجان، بينما تشهد الجولات النهائية في أكتوبر المقبل، جوائز مالية إضافة إلى الرموز، التي تُعد الناموس الأهم والأغلى في عالم سباقات الهجن، ما يعكس الجهود الرامية إلى تشجيع الرياضات التراثية، وترسيخ مكانة الحدث على أجندة سباقات الهجن السنوية في الدولة.
وكانت الجولتان التمهيديتان الأولى والثانية حققتا نجاحاً كبيراً بعدما شهدتا مشاركة واسعة من ملاك الهجن من مختلف إمارات الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث جاءت الأشواط على قدر التوقعات، وشهدت أجواء تنافسية وحماسية في مختلف الفئات، ما أكد على اهتمام الملاك بالمشاركة في المهرجان والتأهل إلى الجولة النهائية.

