أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوجاتشر يجدد الدوافع قبل «مونديال الدراجات»

بوجاتشر يجدد الدوافع قبل «مونديال الدراجات»
11 سبتمبر 2025 15:51

لندن (رويترز)

قال تادي بوجاتشر إن رغبته في الفوز لا تزال قوية كما كانت دائماً، مع استعداد بطل سباق فرنسا للدفاع عن لقبه في بطولة العالم للدراجات على الطرق، التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات هذا الشهر.
وفاز متسابق فريق الإمارات إس.آر.جي "26 عاماً" بلقبه الرابع في سباق طواف فرنسا في يوليو الماضي، قبل أن يختار عدم المشاركة في سباق إسبانيا.
وسيعود إلى المشاركة في سباقات اليوم الواحد في كيبيك ومونتريال، قبل أن يحول تركيزه إلى بطولة العالم التي ستقام في رواندا في الفترة من 21 إلى 28 سبتمبر.
وقال بوجاتشر للصحفيين أمس الأربعاء: "من الصعب دائماً أن تكون في حالة جيدة في نهاية الموسم، لكنني ما زلت متحمساً للسباقات الستة الأخيرة".
وأضاف: "كانت بطولة العالم هدفاً كبيراً منذ بداية الموسم، لذا آمل أن أكون جاهزاً. آمل أن أكون في قمة مستواي في بطولة العالم، وهذا هو الهدف الرئيسي لنهاية الموسم".
وتابع: "آمل أن أحافظ على مستواي حتى بطولة لومبارديا والعطلات. لكنك لا تعرف أبداً كيف ستكون حالتك البدنية وعليك الاعتماد على حدسك".

 

تادي بوجاتشار
طواف فرنسا
آخر الأخبار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
علوم الدار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
اليوم 00:43
جانب من الورشة
التعليم والمعرفة
«مكتبة محمد بن راشد» تنظم ورشة الابتكار والقيادة
اليوم 00:31
مقاتلة من طراز رافال
الأخبار العالمية
ماكرون: فرنسا ستنشر مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي
اليوم 00:07
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
11 سبتمبر 2025
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
علوم الدار
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
11 سبتمبر 2025
