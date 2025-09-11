بوجاتشر يجدد الدوافع قبل «مونديال الدراجات»

لندن (رويترز)

قال تادي بوجاتشر إن رغبته في الفوز لا تزال قوية كما كانت دائماً، مع استعداد بطل سباق فرنسا للدفاع عن لقبه في بطولة العالم للدراجات على الطرق، التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات هذا الشهر.

وفاز متسابق فريق الإمارات إس.آر.جي "26 عاماً" بلقبه الرابع في سباق طواف فرنسا في يوليو الماضي، قبل أن يختار عدم المشاركة في سباق إسبانيا.

وسيعود إلى المشاركة في سباقات اليوم الواحد في كيبيك ومونتريال، قبل أن يحول تركيزه إلى بطولة العالم التي ستقام في رواندا في الفترة من 21 إلى 28 سبتمبر.

وقال بوجاتشر للصحفيين أمس الأربعاء: "من الصعب دائماً أن تكون في حالة جيدة في نهاية الموسم، لكنني ما زلت متحمساً للسباقات الستة الأخيرة".

وأضاف: "كانت بطولة العالم هدفاً كبيراً منذ بداية الموسم، لذا آمل أن أكون جاهزاً. آمل أن أكون في قمة مستواي في بطولة العالم، وهذا هو الهدف الرئيسي لنهاية الموسم".

وتابع: "آمل أن أحافظ على مستواي حتى بطولة لومبارديا والعطلات. لكنك لا تعرف أبداً كيف ستكون حالتك البدنية وعليك الاعتماد على حدسك".