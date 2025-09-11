الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الاتحاد الإنجليزي يوجه 74 تهمة لتشيلسي تتعلق بانتهاك اللوائح

الاتحاد الإنجليزي يوجه 74 تهمة لتشيلسي تتعلق بانتهاك اللوائح
11 سبتمبر 2025 16:07

لندن(د ب أ)

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 74 تهمة لنادي تشيلسي، تتعلق بانتهاكات مزعومة للوائح الخاصة بالوسطاء. وذكر الاتحاد الإنجليزي أن هذه التهم تتعلق بالفترة ما بين عامي 2009 و2022، عندما كان النادي مملوكاً للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، وترتبط بالدرجة الأولى بأحداث وقعت بين موسمي 2010 / 2011 و2015 / 2016.
وقال الاتحاد إن نادي تشيلسي لديه حتى 19 سبتمبر للرد على هذه التهم. وأصدر تشيلسي بياناً ذكر خلاله أنه "يسر النادي أن يؤكد أن تواصله مع الاتحاد الإنجليزي بشأن القضايا التي أبلغ عنها النادي بنفسه تقترب الآن من نهايتها".
وأضاف البيان :"أكملت مجموعة ملاك النادي عملية شراء تشيلسي في 30 مايو 2022". وتابع البيان :"أثناء عملية تدقيق شاملة قبل إتمام عملية الشراء، علمت مجموعة الملاك بوجود تقارير مالية ربما كانت غير مكتملة تتعلق بصفقات سابقة، إضافة إلى مخالفات محتملة أخرى للوائح الاتحاد الإنجليزي".
وأكمل البيان: "عقب إتمام عملية الشراء مباشرة، قام النادي بالإبلاغ عن هذه المسائل بنفسه إلى جميع الجهات الرقابية المعنية، بما في ذلك الاتحاد الإنجليزي.
وأظهر النادي شفافية غير مسبوقة خلال هذه العملية، بما في ذلك منحه وصولاً شاملاً إلى ملفات النادي وبياناته التاريخية".
وأكد البيان :"سنواصل التعاون مع الاتحاد الإنجليزي لإنهاء هذه المسألة في أسرع وقت ممكن.
ونود أن نسجل امتناننا للاتحاد الإنجليزي على تعامله مع النادي في هذه القضية المعقدة، التي تركزت على أحداث وقعت قبل أكثر من عقد من الزمن". وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه في أغسطس 2023، قال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ، إن مؤسسته تحقق في قضايا مالية "تاريخية" كان النادي قد أبلغ عنها بنفسه لرابطة الدوري الممتاز والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. وتوصل تشيلسي، الشهر الماضي، إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يقضي بدفع 10 ملايين يورو بعد إقراره بوجود "تقارير مالية غير مكتملة" خلال فترة ملكية أبراموفيتش.

