مدافع فيورنتينا يرفض ملايين الهلال!

معتز الشامي (أبوظبي)



كشف دانييلي برادي، المدير الرياضي لنادي فيورنتينا، أن عرض الهلال السعودي لضم «المدافع الشاب» بييترو كوموتزو، مقابل 35 مليون يورو من النوع الذي «لا يمكن رفضه»، لكن اللاعب حسم الموقف برفض الانتقال.

العرض، الذي وُصف بـ«الضخم»، كان يمنح فيورنتينا أرباحاً هائلة، خصوصاً أن كوموتزو «20 عاماً» يُعتبر أحد خريجي أكاديمية النادي، ورغم أن الاتفاق بين الناديين شبه منجز خلال الصيف، إلا أن اللاعب أوقف الصفقة تماماً، مفضلاً البقاء ورفض راتباً ضخماً في الدوري السعودي.

وقال برادي في مؤتمر صحفي: «تلقينا عرضاً هائلاً من الهلال، لكن علينا احترام قرار اللاعب، وأثبت أنه ليس فقط لاعباً قوياً، بل أيضاً رجلاً يعرف ما يريده، إنه مفخرة لأكاديميتنا».

ورغم الانتقادات التي طالت إدارة فيورنتينا بسبب سرعة قبولها العرض، دافع برادي عن موقفه، وقال: «من موقع المدير الرياضي، هذا عرض لا يُرفض، لكن في النهاية، الكلمة الأخيرة تعود إلى المالك واللاعب»، وفي المقابل، تحرك فيورنتينا لتعزيز صفوفه في الهجوم، حيث أنفق 25 مليون يورو إضافة إلى مليوني يورو متغيرات للتعاقد مع المهاجم روبرتو بيكولي من كالياري في الأيام الأخيرة من «الميركاتو الصيفي».

وأضاف برادي «كالياري طلب 30 مليوناً في البداية، لكن بالنظر لأسعار المهاجمين حالياً، أعتقد أن 25 مليوناً صفقة ممتازة».

بهذا الموقف، يظهر كوموتزو حالة نادرة للاعب شاب يرفض الملايين، مفضلاً البقاء في أوروبا ومواصلة تطوره مع فريقه الأم.