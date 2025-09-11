أوتافيو: لهذا السبب اخترت القادسية



الرياض (د ب أ)



قال البرتغالي أوتافيو، المنضم حديثاً إلى القادسية السعودي قادماً من النصر، إنه سيبذل قصارى جهده لمساعدة الفريق على حصد البطولات هذا الموسم.

وقال أوتافيو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لرابطة الدوري السعودي: «أفعل ما فعلته دائماً في حياتي، وهو بذل قصارى جهدي داخل الملعب ومساعدة زملائي، وربما الفوز ببعض الكؤوس».

وأضاف اللاعب البرتغالي: «الحقيقة أني سمعت الكثير من الإشادة بنادي القادسية، وأنه نادٍ منظم جداً، وله هيكل رائع، وكما قلت، كنت سعيداً جداً لأنهم أرادوني، والآن أنا سعيد هنا ،وأريد أن أقدم مساهمتي وأساعد بأقصى ما لديّ».

وقال: «لديّ بعض المعارف، منهم قاسم الذي لعب معي في النصر (يقصد محمد قاسم)، وجابرييل الذي هو من نفس الأكاديمية التي تخرجت منها، إنترناسيونال، لكنني أعرف الكثير من اللاعبين الموجودين هنا، في العام الماضي خسرنا المباراتين أمام القادسية في النصر».

وأوضح أوتافيو: «في الواقع، أنا أعرف الجميع، وأعرف أن لديهم فريقاً رائعاً، وأنا مجرد شخص آخر للمساعدة».

وأشار أوتافيو إلى صعوبة انتقاله من النصر إلى القادسية، لافتاً إلى أن ذلك استغرق وقتاً طويلاً، لكنه أبدى سعادته بإنهاء الأمور وانتقاله لفريقه الجديد.

وقال أوتافيو: «تحدثت مع جابرييل، الذي وصل لتوه، وتحدثت أيضاً مع مصعب، لكنني رأيت بالفعل العديد من الأشخاص، أصدقائي، الذين تحدثوا معي بشكل جيد جداً عن النادي، ولهذا السبب اخترت أن أكون هنا».