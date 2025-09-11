الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

أرسنال يسعى لتجديد عقد مدافعه

أرسنال يسعى لتجديد عقد مدافعه
11 سبتمبر 2025 19:23

 
لندن (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري، أن نادي أرسنال الإنجليزي يسعى لتجديد عقد مدافعه الفرنسي ويليام ساليبا.
وأوضح موقع «فوت ميركاتو» أن ساليبا لديه عقد مع أرسنال حتى 2027، لكنه دخل في مفاوضات مع إدارة النادي الإنجليزي لتمديد عقده، ويدرك أرسنال جيداً أنه سيدخل في منافسة مع أندية ترغب في ضم لاعبه.
وأضاف أن اللاعب الفرنسي «24 عاماً» يحظى بتقدير الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق، وكذلك إدارة أرسنال، حيث يحمل ساليبا على عاتقه مسؤولية كبيرة في قيادة دفاع الفريق، كما أنه يظهر التزاماً كبيراً داخل وخارج الملعب.
وتابع أن الأسابيع الماضية شهدت بداية المفاوضات من أجل تمديد عقد اللاعب المرتبط بعقد حتى يونيو 2027، ومن المتوقع أن تبلغ تلك المفاوضات نقطة محورية الصيف المقبل، حيث سيكون قد تبقى عام على نهاية عقده، وهو ما يأمل النادي الإنجليزي في تفاديه.
وقال إن أرسنال عرض عقداً جديداً لمدة خمسة أعوام على اللاعب في الوقت الذي لا تزال فيه المناقشات جارية بين كافة الأطراف، ولم يتم التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي. وكان أرسنال تعاقد مع ساليبا عام 2019 قبل أن يذهب الأخير في إعارة لناديه السابق سانت اتيان ونيس ومارسيليا، وعاد إلى أرسنال ابتداء من عام 2022.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
آخر الأخبار
