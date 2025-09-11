الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

منتخبنا لـ«ميني فوتبول» يتأهل إلى نصف نهائي «دولية أوزبكستان»

منتخبنا لـ«ميني فوتبول» يتأهل إلى نصف نهائي «دولية أوزبكستان»
11 سبتمبر 2025 19:36


طشقند (وام)
تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة بالعلامة الكاملة «9 نقاط»، إلى نصف نهائي البطولة الدولية المقامة حالياً في طشقند، بمشاركة 8 منتخبات، بفوزه على منتخب أوزبكستان 2 - 1 عصر اليوم في الجولة الثالثة.
قدم لاعبو منتخبنا أداءً مميزاً في مواجهة أصحاب الأرض، وحسموا النتيجة بهدفي محمد الحوسني وراشد الحمادي، بينما توج الحارس حسن الجابر بجائزة نجومية المباراة.
ويواجه منتخبنا الوطني نظيره الروسي غدا في نصف النهائي، بطموح الفوز لبلوغ المباراة النهائية، بينما تستكمل هذه المرحلة بمباراة منتخبي طاجيكستان وكازاخستان.
وافتتح منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بالفوز على نظيره الطاجيكي 1- صفر، ثم تغلب على منتخب باكستان 3 - صفر في الجولة الثانية، بينما خاض مباراته الثالثة في الدور التمهيدي اليوم أمام نظيره الأوزبكي بفرصتي الفوز أو التعادل.
ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة ضمن برنامج إعداده لتصفيات كأس العالم 2027، والبطولة العربية 2026، وبطولة آسيا 2026.

