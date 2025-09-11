الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
موسم سباقات الهجن على خط الانطلاق

موسم سباقات الهجن على خط الانطلاق
11 سبتمبر 2025 19:55

 
دبي (الاتحاد)
يشهد ميدان المرموم صباح الغد انطلاق فعاليات الموسم الجديد لسباقات الهجن 2025 – 2026، وتستعد الميادين التابعة لنادي دبي لسباقات الهجن لاستقبال واحدة من أبرز محطات المنافسة التراثية في الدولة والمنطقة، بمشاركة واسعة من مؤسسات وشعارات مرموقة من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويُتوقع أن يواكب الموسم حضور جماهيري كبير من عشاق ومتابعي هذه الرياضة الأصيلة، وأكد نادي دبي لسباقات الهجن جاهزيته الكاملة لانطلاق الحدث، مشيراً إلى أن التحضيرات شملت جميع الميادين التابعة له في المرموم، الهباب، الطي، دستور وسيف العرب.
وقال علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي للنادي: اكتملت كل التجهيزات اللازمة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية للميدان وتحديث الأنظمة الذكية التي تضمن سير السباقات بكفاءة وعدالة، إضافة إلى توفير البيئة التي تليق بالمشاركين والجماهير.
وأضاف: عملنا على إدخال تحسينات كبيرة على الخدمات والمرافق، بهدف منح تجربة مميزة لجميع الزوار، سواء من المقيمين أو السياح القادمين لمتابعة السباقات.
ويمتد الموسم حتى مارس من عام 2026، متضمناً سلسلة من المنافسات التي تجمع مختلف الفئات العمرية، مع رصد جوائز قيمة للفائزين، في إطار حرص النادي على تعزيز مكانة سباقات الهجن كإرث وطني متجدد.

