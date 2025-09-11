الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

خالد بن حميد يفتتح 3 أندية مدرسية لتعليم الشطرنج

خالد بن حميد يفتتح 3 أندية مدرسية لتعليم الشطرنج
11 سبتمبر 2025 20:40

الشارقة (وام)

افتتح الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، 3 أندية مدرسية، لتعليم الشطرنج في المدرسة الأميركية للإبداع العلمي بالشارقة.
حضر فعاليات الافتتاح تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج، ونجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ومحمد عبدالله، المدير الفني للاتحاد، ومجد حسين، مديرة المدرسة.
وتم الإعلان عن خطة عمل للمعلمين في منهاج الاتحاد الدولي لتعليم الطلبة، واكتشاف المواهب، وتقديم الدعم الفني واللوجستي من أندية الشارقة التخصصية في اللعبة، والتدريب على استخدام المنصة التفاعلية المعتمدة «لوجيك بورد»، والسماح للطلبة بفتح المواقع الإلكترونية المخصصة لتعلم اللعبة.
وأشاد رئيس اتحاد الشطرنج، بالجهود الكبيرة لدعم انتشار الشطرنج المدرسي، وتحفيز الطلبة على ممارسة اللعبة، وتعزيز مهاراتهم التنافسية، وإنجاح مبادرة الشطرنج في المدارس، ودعم انتشارها في الدولة.

الإمارات
الشارقة
الشطرنج
نادي الشارقة الثقافي للشطرنج
