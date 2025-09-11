هودجيكنسون تتحدى «الرقم الصامد»!



لندن (د ب أ)



قالت العداءة البريطانية كيلي هودجيكنسون، إنها واثقة بنسبة 100% من أن تحطيم الرقم القياسي العالمي الأكثر صموداً مسألة وقت لا أكثر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الفائزة بالميدالية الذهبية الأولمبية وصلت إلى منافسات بطولة العالم أسرع امرأة في سباق 800 متر بالعام الجاري، وهو ما وصفته هودجيكنسون بالمعجزة وذلك بعد عام من الغياب بسبب الإصابة التي تسبب بتقلبات مزاجية حادة بالنسبة لها، كما أنها لم تكن متأكدة قبل شهرين من الآن من قدرتها على المشاركة في البطولة بطوكيو.

وقللت هودجيكنسون «23 عاماً» من إمكانية تحطيم رقم التشيكية يارميلا كراتوشفيلوفا، والذي تحقق قبل 42 عاماً في زمن 28: 53 ثانية في نفس الملعب الياباني الذي حصلت فيه العداءة البريطانية على الميدالية الذهبية الأولمبية به للمرة الأولى في عمر 19 عاماً في 2021، لكنها أكدت أنها لا تستبعد المفاجآت.

وقالت هودجيكنسون، التي ستبدأ رحلة الدفاع عن اللقب يوم الخميس المقبل: «نعرف أن ذلك وارد الحدوث لكنني لن أبحث عنه كل يوم».

وأضافت: «لا يمكن تقديم أرقام وأداء عالمي كل يوم، لكن أعتقد أن ذلك كان ممكناً العام الماضي، علي التعامل مع الأمر مجدداً في عام آخر وأواصل البناء».

وتابعت العداءة البريطانية: «لا زلت شابة وأتمنى أن أصبح أقوى في كل عام، لا أعتقد أن ذلك ممكن بنسبة 100% الأمر يتعلق بكيف ومتى سيحدث ذلك».