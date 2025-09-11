الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هودجيكنسون تتحدى «الرقم الصامد»!

هودجيكنسون تتحدى «الرقم الصامد»!
11 سبتمبر 2025 20:46

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
بولت لا يخشى انهيار أرقامه القياسية رغم «طفرة جوت»


قالت العداءة البريطانية كيلي هودجيكنسون، إنها واثقة بنسبة 100% من أن تحطيم الرقم القياسي العالمي الأكثر صموداً مسألة وقت لا أكثر.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الفائزة بالميدالية الذهبية الأولمبية وصلت إلى منافسات بطولة العالم أسرع امرأة في سباق 800 متر بالعام الجاري، وهو ما وصفته هودجيكنسون بالمعجزة وذلك بعد عام من الغياب بسبب الإصابة التي تسبب بتقلبات مزاجية حادة بالنسبة لها، كما أنها لم تكن متأكدة قبل شهرين من الآن من قدرتها على المشاركة في البطولة بطوكيو.
وقللت هودجيكنسون «23 عاماً» من إمكانية تحطيم رقم التشيكية يارميلا كراتوشفيلوفا، والذي تحقق قبل 42 عاماً في زمن 28: 53 ثانية في نفس الملعب الياباني الذي حصلت فيه العداءة البريطانية على الميدالية الذهبية الأولمبية به للمرة الأولى في عمر 19 عاماً في 2021، لكنها أكدت أنها لا تستبعد المفاجآت.
وقالت هودجيكنسون، التي ستبدأ رحلة الدفاع عن اللقب يوم الخميس المقبل: «نعرف أن ذلك وارد الحدوث لكنني لن أبحث عنه كل يوم».
وأضافت: «لا يمكن تقديم أرقام وأداء عالمي كل يوم، لكن أعتقد أن ذلك كان ممكناً العام الماضي، علي التعامل مع الأمر مجدداً في عام آخر وأواصل البناء».
وتابعت العداءة البريطانية: «لا زلت شابة وأتمنى أن أصبح أقوى في كل عام، لا أعتقد أن ذلك ممكن بنسبة 100% الأمر يتعلق بكيف ومتى سيحدث ذلك».

 

بريطانيا
ألعاب القوى
بطولة العالم لألعاب القوى
آخر الأخبار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
علوم الدار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
اليوم 00:43
جانب من الورشة
التعليم والمعرفة
«مكتبة محمد بن راشد» تنظم ورشة الابتكار والقيادة
اليوم 00:31
مقاتلة من طراز رافال
الأخبار العالمية
ماكرون: فرنسا ستنشر مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي
اليوم 00:07
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
11 سبتمبر 2025
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
علوم الدار
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
11 سبتمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©