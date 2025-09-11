إيفيتش: تشكيلة العين أمام الوصل ربما تشهد «مفاجآت»

معتز الشامي (العين)



أكد الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، أن مواجهة الوصل، السبت، على ملعب زعبيل، ضمن الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين»، تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق نحو بلوغ أهدافه، مشدداً على أن الضغط جزء طبيعي من عمل الأندية الكبيرة.

وقال إيفيتش: «خضنا أربع مباريات رسمية هذا الموسم، ولم أشعر بضغط إضافي، والضغط لا يأتي من الخارج بل من الداخل، ومن عقلية الفوز التي يجب أن نعيشها دائماً، وفي كل مباراة هدفنا واضح، وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث».

وحول الفعالية الهجومية للفريق، قال: «غياب سفيان رحيمي مؤثر بلا شك، لكننا صنعنا العديد من الفرص، وسجلنا 6 أهداف حتى الآن، ولابا أحرز 4 أهداف في 3 مباريات وهو معدل ممتاز، ونثق بقدرة بقية اللاعبين على التسجيل أيضاً، والمسؤولية جماعية تشمل الوسط والدفاع، وليس المهاجمين وحدهم».

وفيما يتعلق بجاهزية الدوليين ونسيم الشاذلي، قال: «لدينا 5 لاعبين دوليين مع منتخباتهم، يقطعون مسافات طويلة، وعودتهم المتأخرة تمثل تحدياً، لكننا سنختار التشكيلة الأكثر جاهزية بنسبة 100%، حتى لو فرض ذلك بعض المفاجآت، الأهم أن ندخل المباراة بلا إصابات وبأقصى جاهزية».

وعن الدعم الجماهيري الكبير للفريق، ونفاد تذاكر المباراة، قال: «جمهور العين هو قوتنا الدافعة، وشاهدنا دعمهم في كلباء ودبا، والآن نراهم يملؤون المدرجات منذ بداية الموسم، ونعدهم بأن نبذل كل ما لدينا لإسعادهم، ووجودهم بجانبنا يمنحنا الثقة لتحقيق تطلعات نادينا».