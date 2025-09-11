الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إيفيتش: تشكيلة العين أمام الوصل ربما تشهد «مفاجآت»

إيفيتش: تشكيلة العين أمام الوصل ربما تشهد «مفاجآت»
11 سبتمبر 2025 21:02

معتز الشامي (العين)

«الدقيقة 99» تمنح الشارقة «نقطة» أمام خورفكان
شباب الأهلي يتصدر «أدنوك للمحترفين» بـ «النقطة السابعة»


أكد الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، أن مواجهة الوصل، السبت، على ملعب زعبيل، ضمن الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين»، تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق نحو بلوغ أهدافه، مشدداً على أن الضغط جزء طبيعي من عمل الأندية الكبيرة.
وقال إيفيتش: «خضنا أربع مباريات رسمية هذا الموسم، ولم أشعر بضغط إضافي، والضغط لا يأتي من الخارج بل من الداخل، ومن عقلية الفوز التي يجب أن نعيشها دائماً، وفي كل مباراة هدفنا واضح، وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث».
وحول الفعالية الهجومية للفريق، قال: «غياب سفيان رحيمي مؤثر بلا شك، لكننا صنعنا العديد من الفرص، وسجلنا 6 أهداف حتى الآن، ولابا أحرز 4 أهداف في 3 مباريات وهو معدل ممتاز، ونثق بقدرة بقية اللاعبين على التسجيل أيضاً، والمسؤولية جماعية تشمل الوسط والدفاع، وليس المهاجمين وحدهم».
وفيما يتعلق بجاهزية الدوليين ونسيم الشاذلي، قال: «لدينا 5 لاعبين دوليين مع منتخباتهم، يقطعون مسافات طويلة، وعودتهم المتأخرة تمثل تحدياً، لكننا سنختار التشكيلة الأكثر جاهزية بنسبة 100%، حتى لو فرض ذلك بعض المفاجآت، الأهم أن ندخل المباراة بلا إصابات وبأقصى جاهزية».
وعن الدعم الجماهيري الكبير للفريق، ونفاد تذاكر المباراة، قال: «جمهور العين هو قوتنا الدافعة، وشاهدنا دعمهم في كلباء ودبا، والآن نراهم يملؤون المدرجات منذ بداية الموسم، ونعدهم بأن نبذل كل ما لدينا لإسعادهم، ووجودهم بجانبنا يمنحنا الثقة لتحقيق تطلعات نادينا».

 

دوري أدنوك للمحترفين
العين
الوصل
إيفيتش
آخر الأخبار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
علوم الدار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
اليوم 00:43
جانب من الورشة
التعليم والمعرفة
«مكتبة محمد بن راشد» تنظم ورشة الابتكار والقيادة
اليوم 00:31
مقاتلة من طراز رافال
الأخبار العالمية
ماكرون: فرنسا ستنشر مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي
اليوم 00:07
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
11 سبتمبر 2025
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
علوم الدار
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
11 سبتمبر 2025
