يحيى بن خالق: العين يتطلع إلى العودة من زعبيل بالنقاط الثلاث



العين (أبوظبي)



استهل المغربي يحيى بن خالق، مدافع العين، المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة الوصل المقررة يوم السبت، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، بتوجيه رسالة امتنان وتقدير إلى الجماهير العيناوية التي أرسلت - على حد وصفه - «رسالة مؤثرة وملهمة» بنفاد تذاكر المباراة خلال ساعات من طرحها، الأمر غير المستغرب على أفضل قاعدة جماهيرية.

وقال: «جمهور العين هو الداعم الأول والشريك الأساسي في كل انتصار، وكلمات الشكر قليلة في حقه، ودعمه يمثل الحافز الأكبر للاعبين من أجل بذل أقصى ما لديهم وتحقيق أهداف النادي الكبير، ونتطلع إلى العودة من زعبيل بالنقاط الثلاث»

وأضاف: «جمهور العين يتميز بثقافة تشجيع مثالية وحضور حضاري يعكس قيم النادي، وهو لا يحتاج رسائل إضافية، لكننا نود أن نؤكد له بأننا سنقاتل بروح الانتصار، ونقدم الأداء الذي يليق باسم العين ويتواكب مع تطلعاته».