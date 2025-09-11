«الفيفا» يتراجع عن قراره في قضية لابورت!



بلباو (أ ف ب)



بات أتلتيك بلباو الإسباني قادراً على التعاقد مع المدافع إيمريك لابورت، بعد أن بدّل الاتحاد الدولي لكرة القدم موقفه.

وحاول النادي الباسكي التوقيع مع المدافع الإسباني من نادي النصر السعودي في أول سبتمبر إلا أن الانتقال لم يكتمل قبل إغلاق سوق الانتقالات رسمياً في إسبانيا.

ورفض الاتحاد الدولي الأسبوع الماضي طلب نظيره الإسباني بمنح استثناء لصفقة انتقال لابورت، لكن تلتيك أكدّ أن الطلب تم قبوله الآن بعد مساع مستمرة من الاتحاد المحلي لإعادة النظر في القرار.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن نادي النصر لم يقم بإدخال تفاصيل الصفقة عبر منصة «الفيفا» الإلكترونية لمطابقة الانتقالات «تي إم أس».

وقال أتلتيك بلباو الذي يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في بيان رسمي «يودّ نادي أتلتيك الإبلاغ بأن (الفيفا) قد منح الاتحاد الإسباني لكرة القدم الإذن بالحصول على شهادة الانتقال الدولية من الاتحاد السعودي لكرة القدم».

وأضاف البيان «بمجرد إصدار شهادة الانتقال، نستطيع تسجيل إيمريك لابورت رسمياً في صفوف أتلتيك».

وسبق للابورت، البالغ من العمر 31 عاماً، والفائز بكأس أوروبا مع إسبانيا عام 2024، اللعب مع بلباو بين عامي 2012 و2018، ثم وقّع عقداً مع مانشستر سيتي الإنجليزي وتُوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2023 قبل انضمامه إلى النصر.