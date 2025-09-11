الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
الرياضة

«الفيفا» يتراجع عن قراره في قضية لابورت!

11 سبتمبر 2025 21:45

 
بلباو (أ ف ب)

أوتافيو: لهذا السبب اخترت القادسية
مدافع فيورنتينا يرفض ملايين الهلال!


بات أتلتيك بلباو الإسباني قادراً على التعاقد مع المدافع إيمريك لابورت، بعد أن بدّل الاتحاد الدولي لكرة القدم موقفه.
وحاول النادي الباسكي التوقيع مع المدافع الإسباني من نادي النصر السعودي في أول سبتمبر إلا أن الانتقال لم يكتمل قبل إغلاق سوق الانتقالات رسمياً في إسبانيا.
ورفض الاتحاد الدولي الأسبوع الماضي طلب نظيره الإسباني بمنح استثناء لصفقة انتقال لابورت، لكن تلتيك أكدّ أن الطلب تم قبوله الآن بعد مساع مستمرة من الاتحاد المحلي لإعادة النظر في القرار.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن نادي النصر لم يقم بإدخال تفاصيل الصفقة عبر منصة «الفيفا» الإلكترونية لمطابقة الانتقالات «تي إم أس».
وقال أتلتيك بلباو الذي يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في بيان رسمي «يودّ نادي أتلتيك الإبلاغ بأن (الفيفا) قد منح الاتحاد الإسباني لكرة القدم الإذن بالحصول على شهادة الانتقال الدولية من الاتحاد السعودي لكرة القدم».
وأضاف البيان «بمجرد إصدار شهادة الانتقال، نستطيع تسجيل إيمريك لابورت رسمياً في صفوف أتلتيك».
وسبق للابورت، البالغ من العمر 31 عاماً، والفائز بكأس أوروبا مع إسبانيا عام 2024، اللعب مع بلباو بين عامي 2012 و2018، ثم وقّع عقداً مع مانشستر سيتي الإنجليزي وتُوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2023 قبل انضمامه إلى النصر.

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
السعودية
الدوري السعودي
الدوري الإسباني
الليجا
بلباو
آخر الأخبار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
علوم الدار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
اليوم 00:43
جانب من الورشة
التعليم والمعرفة
«مكتبة محمد بن راشد» تنظم ورشة الابتكار والقيادة
اليوم 00:31
مقاتلة من طراز رافال
الأخبار العالمية
ماكرون: فرنسا ستنشر مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي
اليوم 00:07
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
11 سبتمبر 2025
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
علوم الدار
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
11 سبتمبر 2025
