غياب بوجبا مستمر حتى منتصف أكتوبر!



موناكو (أ ف ب)



لن يستطيع نجم الوسط بول بوجبا الغائب عن الملاعب منذ ثلاث سنوات، المشاركة مع موناكو المنافس في الدوري الفرنسي لكرة القدم حتى 18 أكتوبر أمام أنجيه، بحسب ما توقع مدرب الفريق، النمساوي آدي هويتر الذي أعلن أيضاً غياب الحارس الفنلندي لوكاس هراديكي لمدة شهرين.

وقال هويتر «بعد النافذة الدولية المقبلة (6-14 أكتوبر)، أعتقد أننا سنحظى بفرصة لرؤية (بوجبا) يلعب مع موناكو».

وأضاف «إنه يسير في الطريق الصحيح، وعلى الرغم من أنني معجب بعمله اليومي، إلا أن عودته تستغرق وقتاً أطول مقارنة بأنسو فاتي».

ومن المتوقع أن يعود فاتي إلى تمارين الفريق اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وأوضح مدرب موناكو «سيكون فاتي مع الفريق في رحلتنا إلى بروج (الخميس 18 سبتمبر في دوري أبطال أوروبا)، ومن الممكن أيضاً تواجده على أرضية الملعب أمام متز (الأحد 21 سبتمبر)».

وكشف هويتر أن الحارس هراديكي الذي تعرض لإصابة وخرج من مباراة ستراسبورج (3-2) في 31 أغسطس، سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين.

ويُعاني إبن الـ35 عاماً من التواء في الركبة اليسرى، إضافة إلى تمزق في الرباط الجانبي الداخلي.