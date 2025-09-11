شباب الأهلي يتصدر «أدنوك للمحترفين» بـ «النقطة السابعة»

معتصم عبدالله (دبي)



انطلقت الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين» بإثارة كبيرة، حيث فرض شباب الأهلي سطوته، بفوز ثمين على بني ياس 1-0، وخطف الشارقة تعادلاً مثيراً من ملعب خورفكان 2-2 في الدقيقة الأخيرة، فيما انتهت مواجهة كلباء والوحدة بالتعادل السلبي.

على استاد راشد، ألغى الحكم الأوزبكي إلجيز تانتاشيف هدفين لبني ياس بداعي التسلل؛ الأول عبر يوسف نيكتيه في الدقيقة 18، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، والثاني من توقيع «البديل» أسامة عبيد في الدقيقة 92، وبينهما خطف المهاجم مؤنس دبور هدف الفوز لشباب الأهلي في الدقيقة 35، مستفيداً من ركنية نفذها القائد فيدريكو كارتابيا، فيما لعب بني ياس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67، بعد طرد مدافعه الإيفواري إسماعيل توريه.

واعتلى «الفرسان» الصدارة المؤقتة برصيد 7 نقاط، في حين واصل «السماوي» نزيف النقاط بخسارته الثالثة على التوالي.

وتتواصل الجولة الثالثة مساء الجمعة بمباراتي الظفرة أمام دبا، وعجمان في مواجهة البطائح، على أن تختتم الأحد بقمتين بارزتين تجمعان الجزيرة مع النصر، والوصل أمام العين.