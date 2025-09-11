الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
شباب الأهلي يتصدر «أدنوك للمحترفين» بـ «النقطة السابعة»

شباب الأهلي يتصدر «أدنوك للمحترفين» بـ «النقطة السابعة»
11 سبتمبر 2025 22:41

 

معتصم عبدالله (دبي)

«الدقيقة 99» تمنح الشارقة «نقطة» أمام خورفكان
يحيى بن خالق: العين يتطلع إلى العودة من زعبيل بالنقاط الثلاث


انطلقت الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين» بإثارة كبيرة، حيث فرض شباب الأهلي سطوته، بفوز ثمين على بني ياس 1-0، وخطف الشارقة تعادلاً مثيراً من ملعب خورفكان 2-2 في الدقيقة الأخيرة، فيما انتهت مواجهة كلباء والوحدة بالتعادل السلبي.
على استاد راشد، ألغى الحكم الأوزبكي إلجيز تانتاشيف هدفين لبني ياس بداعي التسلل؛ الأول عبر يوسف نيكتيه في الدقيقة 18، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، والثاني من توقيع «البديل» أسامة عبيد في الدقيقة 92، وبينهما خطف المهاجم مؤنس دبور هدف الفوز لشباب الأهلي في الدقيقة 35، مستفيداً من ركنية نفذها القائد فيدريكو كارتابيا، فيما لعب بني ياس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67، بعد طرد مدافعه الإيفواري إسماعيل توريه. 
واعتلى «الفرسان» الصدارة المؤقتة برصيد 7 نقاط، في حين واصل «السماوي» نزيف النقاط بخسارته الثالثة على التوالي.
وتتواصل الجولة الثالثة مساء الجمعة بمباراتي الظفرة أمام دبا، وعجمان في مواجهة البطائح، على أن تختتم الأحد بقمتين بارزتين تجمعان الجزيرة مع النصر، والوصل أمام العين.

 

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
بني ياس
الوحدة
كلباء
خورفكان
الشارقة
النفط
اقتصاد
أسعار النفط تواصل التراجع وسط زيادة الإمدادات
اليوم 07:33
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
علوم الدار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
اليوم 00:43
جانب من الورشة
التعليم والمعرفة
«مكتبة محمد بن راشد» تنظم ورشة الابتكار والقيادة
اليوم 00:31
مقاتلة من طراز رافال
الأخبار العالمية
ماكرون: فرنسا ستنشر مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي
اليوم 00:07
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
11 سبتمبر 2025
