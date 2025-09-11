الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الدقيقة 99» تمنح الشارقة «نقطة» أمام خورفكان

«الدقيقة 99» تمنح الشارقة «نقطة» أمام خورفكان
11 سبتمبر 2025 22:43

 
علي معالي (أبوظبي)

تعادل خورفكان والشارقة 2-2، في «الجولة الثالثة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، على استاد صقر بن محمد القاسمي، ليرفع كل منهما رصيده إلى 4 نقاط، سجل لخورفكان طارق تيسودالي في الدقيقة 39، وأيلتون فيليبي في الدقيقة52، وللشارقة ميلوني في الدقيقة 59 وماناج في الدقيقة 99، وشهدت المباراة 3 ضربات جزاء، وسط أخطاء متبادلة بين لاعبي الفريقين، وكان ماجد سرور لاعب الشارقة السبب المباشر في هدفي خورفكان بمرمى «الملك» نتيجة خطأين.
بدأ الشوط الأول سريعاً من الجانبين، وألغى الحكم هدفاً للشارقة في الدقيقة الخامسة، وضاعت فرصة ذهبية من خورفكان في الدقيقة العاشرة، ورد لوان بيريرا بفرصة ضائعة بعد تمريرة ميلوني في الدقيقة 16، وكان الاستحواذ واضحاً لمصلحة «الملك» بنسبة كبيرة حتى منتصف الشوط الأول بـ73% مقابل 27% لـ «النسور»، ووسط السيطرة الملكية يرتكب ماجد سرور خطأً فادحاً داخل المنطقة فريقه يحتسبها الحكم ضربة جزاء، ويسجل منها المغربي طارق تيسودالي هدف التقدم لخورفكان في الدقيقة 39.
وفي الشوط الثاني، كرر ماجد سرور الخطأ ليستغله أيلتون فيليبي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52، وحاول ميلوش علاج أخطاء البداية، وأشرك 3 لاعبين دفعة واحدة، وهم ايجور وماناج وشاهين عبدالرحمن، ويقلص ميلوني الفارق بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 59، ويكثف الشارقة هجومه للتعويض، وضغط حتى جاءت الدقيقة 99 ليسجل ماناج هدف التعادل 2-2، بعد مباراة مثيرة في أحداثها.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
خورفكان
آخر الأخبار
النفط
اقتصاد
أسعار النفط تواصل التراجع وسط زيادة الإمدادات
اليوم 07:33
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
علوم الدار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
اليوم 00:43
جانب من الورشة
التعليم والمعرفة
«مكتبة محمد بن راشد» تنظم ورشة الابتكار والقيادة
اليوم 00:31
مقاتلة من طراز رافال
الأخبار العالمية
ماكرون: فرنسا ستنشر مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي
اليوم 00:07
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
11 سبتمبر 2025
