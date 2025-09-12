«لقاء الأقوياء» في كأس رئيس الدولة للخيول العربية

أبوظبي (الاتحاد)



بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يحتضن مضمار دونكستر في المملكة المتحدة، يوم السبت، المحطة الثالثة عشرة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في قمة محطات الكأس الغالية بنسختها الثانية والثلاثين.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية، دعماً لخطط تطوير صناعة سباقات الخيول العربية، وتعزيز حضور ملاك ومربي الخيل العربي، في مختلف دول العالم، انطلاقاً من حرص الإمارات على صون مسيرة الخيل العربي، وإعلاء مكانته في جميع المضامير الدولية.

وتجمع محطة بريطانيا، نخبة أبطال المستقبل في لقاء الأقوياء، والذي يُقام ضمن مهرجان سانت ليجر الشهير، وذلك في ختام «الديربي» العربي الإنجليزي، حيث يتنافس أبرز المهور والمهرات الممثلة لأعرق المرابط في بريطانيا وأوروبا على لقب الكأس الغالية، المصنفة ضمن سباقات الفئة الأولى لمسافة 2000 متر، والمخصصة للمهور والمهرات بعمر 4 سنوات، بجوائز مالية هي الأغلى في تاريخ سباقات الخيل العربية في بريطانيا وأوروبا، حيث تبلغ 400 ألف جنيه استرليني.

ويشارك في السباق ثماني خيول، بواقع أربع من فرنسا، وثلاث من المملكة المتحدة، وواحد من قطر، ويُعد أبرز المرشحين «ليبو دي كارير» (المرتجز - المنارة دو كارير)، تحت إشراف المدرب إلبان دي ميول، وقيادة الفارس ميكائيل برزالونا، للمالك وذنان ريسنج، الذي يخوض السباق أيضاً بالمهر «منير» (المرتجز - منيرة)، بإشراف المدرب داميان دو واتريجون، وتحت قيادة الفارس جيان بيرنارد إيكيم، أما الشقب ريسنج المربط المُتوج في نسخة العام الماضي عبر «لوسيل»، يدخل سباق محطة بريطانيا بالمهر «الذيب» (أزادي - ذيبة)، بإشراف المدرب توماس فورسي، وقيادة الفارس فالح بوغنيم، بجانب المهر«شيحان» (المرتجز - الدوحة)، وذلك تحت إشراف المدرب فرانسو روهو، وقيادة الفارس توم ماركواند.

كما تضم قائمة الخيول المشاركة مجموعة متميزة تضم كلاً من «لينو» (إيه أف البحر - عزة بنت كربلاء)، للمالك يانيك شولتز، وتحت إشراف المدرب ايريك ديلوفا، وقيادة الفارس إوريتز منديزابل، الوحيد الذي سبق له التتويج بلقب محطة بريطانيا مع حيان 2019 ولوسيل 2024، كما يشارك «مراكب» (المرتجز - شايل الذهبي)، ملك فاريتز ريسنج، تحت إشراف المدرب عقبة عاشور، وقيادة الفارس راي داوسون، «مداوي» (أزادي - أم جرايبه)، للمالك فايف ريسنج، تحت إشراف المدرب تشارلي واليس، وقيادة الفارس جورج وود،، «هيبكينادا دو مازيه» (هلال الزمان - دجينتيل)، ملك اوكوود بلدستوك، تحت إشراف المدرب جيمس أوين، وقيادة الفارس ماركو جياني.

من جهته، قال عارف حمد العواني، عضو اللجنة العليا لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «تمثل محطة بريطانيا قمة سباقات الأجندة السنوية للحدث الاستثنائي الذي يؤكد مكانة الشراكة المثمرة مع السباقات الكبرى والمضامير العريقة، حيث يعكس التواجد في مهرجان سانت ليجر الشهير، مكانة وقيمة كأس رئيس الدولة للخيول العربية وريادتها على مدار 32 عاماً، باعتبارها من أعرق وأغلى وأغلى السباقات الكلاسيكية في العالم».

وأضاف: «نفتخر بمواصلة الكأس الغالية رحلتها الأوروبية وسط نجاحات كبيرة وأصداء عالمية واسعة، بفضل مكانتها المرموقة وسمعتها الدولية، وأن مشاركة نخبة الخيل في ختام الديربي العربي الإنجليزي ضمن المحطة البريطانية، يشكل دليلاً قاطعاً على الدور الريادي للإمارات ومكانتها الاستراتيجية في خريطة سباقات الخيول العالمية، الأمر الذي يقودنا إلى ترجمة خططنا، وتجسيد رسالة ورؤية الكأس الغالية في سباقات موسم 2025».