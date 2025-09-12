مدافع النصر السعودي يعود إلى موطنه!

مدريد (د ب أ)



أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني عن عودة مدافعه السابق إيمريك لابورت إلى الفريق، وذكر الموقع الرسمي للنادي الإسباني، أن اللاعب الدولي الإسباني عاد إلى موطنه بلباو والنادي الذي بدأ به مسيرته الاحترافية، حيث شارك في 222 مباراة بين عامي 2012 و2018.

وأضاف أن اللاعب عاد إلى ناديه، بعدما غادر فريقه السابق النصر السعودي، ليوقع على عقد يربطه بالفريق الباسكي حتى 30 يونيو 2028 .

وأضاف أن اللاعب غادر بلباو في عام 2018، بعد 6 مواسم قضاها هناك، وحقق لقب كأس السوبر الإسباني مرة واحدة، وشارك في 222 مباراة، وسجل عشرة أهداف، قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي الذي دفع مبلغ 65 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية عام 2018 .

وحقق المدافع الإسباني 13 لقباً مع مانشستر سيتي، ومنها لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، ولقب الدوري الإنجليزي خمس مرات، كما سجل هدفاً فاز به فريقه بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب توتنهام 1- صفر في ويمبلي موسم 2020-2021.